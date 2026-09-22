Вартість пального у 2027 році: скільки коштуватиме дизель і бензин

АЗС. Фото: Новини.LIVE

Нинішні цінники на українських автозаправних станціях є найнижчими з тих, які водії бачитимуть у найближчі пів року. Через геополітичну напруженість, вичерпані світові резерви та зростання податкового навантаження ціни на нафтопродукти неминуче підуть угору.

Про це в етері Ранок.LIVE розповів експерт паливного ринку, засновник компанії "Prime Group" Дмитро Льоушкін.

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Що тисне на ринок

За словами експерта, передумов для здешевлення або бодай стабілізації цін на нафту у світі наразі немає.

Серед головних причин потенційного подорожчання:

Ескалація конфліктів на Близькому Сході напередодні виборів у США. На відміну від попередніх періодів, ані в США, ані в Європі чи Китаї немає значних запасів, тому будь-яке коливання на ринку миттєво позначається на європейських та українських цінниках. З 1 січня очікується чергове підвищення акцизів, а також закон про мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів, що створить додатковий тиск на вартість пального.

Скільки коштуватиме пальне за реалістичним та песимістичним сценарієм

Оцінюючи перспективи на найближчі три-шість місяців, Льоушкін радить готуватися до суттєвого підвищення вартості.

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Вже у лютому 2027 року вартість дизельного пального може сягнути 115-120 грн за літр, а бензину — орієнтовно на 10 грн менше. Якщо орієнтуватися на європейські ціни, вартість в Україні теоретично могла б підскочити до 140–145 грн/л. Адже там вже вартість дизеля вже досягала 2,8-2,9 євро за літр. Втім, такий перебіг подій експерт вважає малоймовірним і схиляється саме до межі у 120 грн.

За словами експерта, додатковим важким фактором стане майбутня зима, яка буде складною як з огляду на енергетичну ситуацію, так і через протистояння з РФ, що також позначатиметься на світових цінах.

"Це не великі цифри. Це такий оптимізований сценарій", — підсумував Льоушкін.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, що ціни на АЗС вже на вихідних сягали тризначної позначки. Спочатку 20 вересня на WOG зафіксували різке підвищення вартості дизельного пального. Дизель Mustang подорожчав на 4 гривні і коштував 103,90 гривні за літр, а Євро-5 — 101,90 гривень. Однак у WOG заявили, що ціни понад 100 гривень з’явилися через помилку.

Також Новини.LIVE повідомляли, як повномасштабне вторгнення в Україну впливає на світовий паливний ринок. Напередодні зимового піку споживання, світовий ринок дизельного пального опинився під загрозою жорсткого дефіциту. Спроби нафтопереробних заводів працювати на максимум не перекривають виснаження складських запасів.