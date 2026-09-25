Хвиля біженців з України: Польща і Балтія готуються до нових зимових ризиків

Варшава. Фото: Новини.LIVE

Останні декілька місяців європейські статистичні тенденції демонструють тенденцію щодо відтоку українців та інших іноземців з Польщі. Проте вже цієї зими ситуація може змінитись в інший бік. Можливі російські обстріли української критичної інфраструктури можуть зробити майбутню зиму надзвичайно складною та спровокувати чергову хвилю переміщення громадян України до Польщі. У разі загострення ситуації польська влада задіє вже перевірені на практиці механізми реагування, хоча й сподівається, що кризового сценарію вдасться уникнути.

Сайт Новини.LIVE дізнавався про плани польського уряду щодо українських біженців та інших іноземців.

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Гіпотетичні ризики

За словами голови Бюро національної безпеки Польщі Бартоша Гродецького, країна вже має колосальний досвід роботи з масовим напливом людей у 2022 році. Усі процедури прийому, розміщення та координації біженців відпрацьовані до дрібниць.

Посадовець підкреслив, що можливе збільшення кількості біженців наразі залишається у сфері гіпотетичних міркувань. Однак урядові структури вже володіють детально розробленими алгоритмами дій.

Водночас він наголосив, що збереження вільної та незалежної України залишається ключовим стратегічним інтересом польської держави.

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Чому може бути наплив мігрантів з країн Балтії

Останніми місяцями в країнах ЄС активно обговорюється можливий наступ або провокації на Балтію зі сторони країн-агресорів — Росії та Білорусі. Підготовка до потенційних надзвичайних ситуацій виходить за межі однієї країни та охоплює весь східний фланг європейської безпеки. На початку вересня відбулася спеціальна зустріч представників Польщі, Литви та Латвії, присвячена питанням транскордонної евакуації.

За словами очільника Бюра безпеки Польщі, оскільки всі зазначені держави перебувають у єдиному безпековому просторі, будь-які евакуаційні заходи та превентивні плани розробляються спільно з урахуванням можливостей та суміжних кордонів сусідніх країн.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали про масовий відтік українців з Польщі. Однією з таких причин може бути активний прояв ксенофобії зі сторони окремих поляків. Дедалі частіше мішенями для жорстокого побиття та булінгу зі сторони "сусідів" стають громадяни України.

Також Новини.LIVE повідомляли, як нараховуватиметься пенсія тим, хто працював за кордоном. Мільйони українців у різні роки працювали за межами країни та сплачували внески до іноземних пенсійних систем. Тих, хто повертається в Україну або готується до пенсії, часто цікавить питання: чи зарахують ці роки до страхового стажу та чи збільшать вони майбутню виплату.