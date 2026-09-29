Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Українцям у Польщі приготуватися: що чекає з 1 жовтня 2026 року

Українцям у Польщі приготуватися: що чекає з 1 жовтня 2026 року

Ua ru
29 вересня 2026 18:15
Зміни для українців у Польщі з 1 жовтня: до чого готуватися найближчим часом
Люди на вулиці польського міста. Фото: Pexels

Перебуваючи за кордоном на постійному місці проживання, не завадить орієнтуватися у питаннях мінімальної зарплати, соціальних виплат, спеціальних правил для іноземців тощо. Для українців у Польщі це особливо важливо, враховуючи кількість осіб із тимчасовим захистом і працевлаштованих громадян. Ми розібралися, до чого готуватися станом на жовтень 2026 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що чекає українців у Польщі з 1 жовтня.

Реклама

Яка мінімальна зарплата в Польщі

Держава гарантує працівникам виплату на рівні 4 806 злотих брутто до вирахування обов'язкових податків і зборів — це орієнтовно 56 000 грн. Водночас мінімальна зарплата "на руки" в жовтні 2026 року становить близько 3 605,85 злотих (42 000 грн). А погодинна ставка дорівнює 31,40 злотих брутто.

Варто зауважити, що з 1 січня сума фінансового забезпечення зросте на 144 злотих. У Польщі погодили підвищення мінімальної зарплати до показника 4 950 злотих брутто (+3%). Для порівняння, у проєкті держбюджету України на 2027 рік заклали МЗП на рівні 9 546 грн.

Мінімальна пенсія з 1 жовтня

Згідно з даними Фонду соціального страхування Польщі (ZUS), розмір мінімального пенсійного забезпечення становить 1 978,49 злотих брутто (близько 23 500 грн). Після індексації у березні 2026 року сума підвищилася на 5,3%. Аналогічна ситуація — з пенсіями по втраті годувальника та у зв’язку з повною непрацездатністю.

Читайте також:

"Соціальна пенсія також збільшилася до 1 978,49 злотих. Пенсія по частковій інвалідності з 1 березня 2026 року становить 1 483,87 злотих. Ліміт допомоги для осіб, які не можуть жити самостійно, підвищили до 2 687,67 злотих", — уточнили в ZUS.

Виплати 800+ для українців

Наші громадяни продовжать отримувати виплати за програмою, якщо будуть дотримуватися обов’язкових вимог. Для нарахування коштів у розмірі 800 злотих щомісяця на кожну дитину до 18 років потрібно:

  • фактично проживати з дитиною в Польщі;
  • офіційно працювати чи мати іншу зайнятість;
  • віддати дитину в польський заклад освіти;
  • мати активний статус PESEL UKR.

До 31 серпня 2026 року деякі українці повинні були оновити дані в реєстрі PESEL. Хто не встиг — втратив тимчасовий захист, а разом із ним — право на соціальну допомогу. Тому наші громадяни, в яких позначка UKR змінилася на NUE, більше не отримують виплати за програмою 800+.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що в Польщі зміняться правила отримання посвідчення особи. Вони запрацюють з 1 грудня 2026 року і будуть стосуватися місця отримання готового документа. Більше не доведеться забирати посвідчення dowód osobisty лише в пункті подання заяви.

Також Новини.LIVE розповідали, що з 1 січня 2027 року в Польщі планують підвищити мінімальну зарплату. Замість 4 806 злотих брутто на місяць працівники гарантовано отримуватимуть 4 950 злотих. А мінімальна погодинна ставка підвищиться до 32,30 злотих.

Польща мінімальна зарплата соцвиплати українці в Польщі мінімальна пенсія
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації