Зміни для українців у Польщі з 1 жовтня: до чого готуватися найближчим часом

Люди на вулиці польського міста. Фото: Pexels

Перебуваючи за кордоном на постійному місці проживання, не завадить орієнтуватися у питаннях мінімальної зарплати, соціальних виплат, спеціальних правил для іноземців тощо. Для українців у Польщі це особливо важливо, враховуючи кількість осіб із тимчасовим захистом і працевлаштованих громадян. Ми розібралися, до чого готуватися станом на жовтень 2026 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що чекає українців у Польщі з 1 жовтня.

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Яка мінімальна зарплата в Польщі

Держава гарантує працівникам виплату на рівні 4 806 злотих брутто до вирахування обов'язкових податків і зборів — це орієнтовно 56 000 грн. Водночас мінімальна зарплата "на руки" в жовтні 2026 року становить близько 3 605,85 злотих (42 000 грн). А погодинна ставка дорівнює 31,40 злотих брутто.

Варто зауважити, що з 1 січня сума фінансового забезпечення зросте на 144 злотих. У Польщі погодили підвищення мінімальної зарплати до показника 4 950 злотих брутто (+3%). Для порівняння, у проєкті держбюджету України на 2027 рік заклали МЗП на рівні 9 546 грн.

Мінімальна пенсія з 1 жовтня

Згідно з даними Фонду соціального страхування Польщі (ZUS), розмір мінімального пенсійного забезпечення становить 1 978,49 злотих брутто (близько 23 500 грн). Після індексації у березні 2026 року сума підвищилася на 5,3%. Аналогічна ситуація — з пенсіями по втраті годувальника та у зв’язку з повною непрацездатністю.

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"Соціальна пенсія також збільшилася до 1 978,49 злотих. Пенсія по частковій інвалідності з 1 березня 2026 року становить 1 483,87 злотих. Ліміт допомоги для осіб, які не можуть жити самостійно, підвищили до 2 687,67 злотих", — уточнили в ZUS.

Виплати 800+ для українців

Наші громадяни продовжать отримувати виплати за програмою, якщо будуть дотримуватися обов’язкових вимог. Для нарахування коштів у розмірі 800 злотих щомісяця на кожну дитину до 18 років потрібно:

фактично проживати з дитиною в Польщі;

офіційно працювати чи мати іншу зайнятість;

віддати дитину в польський заклад освіти;

мати активний статус PESEL UKR.

До 31 серпня 2026 року деякі українці повинні були оновити дані в реєстрі PESEL. Хто не встиг — втратив тимчасовий захист, а разом із ним — право на соціальну допомогу. Тому наші громадяни, в яких позначка UKR змінилася на NUE, більше не отримують виплати за програмою 800+.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що в Польщі зміняться правила отримання посвідчення особи. Вони запрацюють з 1 грудня 2026 року і будуть стосуватися місця отримання готового документа. Більше не доведеться забирати посвідчення dowód osobisty лише в пункті подання заяви.

Також Новини.LIVE розповідали, що з 1 січня 2027 року в Польщі планують підвищити мінімальну зарплату. Замість 4 806 злотих брутто на місяць працівники гарантовано отримуватимуть 4 950 злотих. А мінімальна погодинна ставка підвищиться до 32,30 злотих.