Мінімальна зарплата в Польщі зросте: скільки отримуватимуть працівники у 2027 році

Польські злоті в руках. Фото: pexels.com

З 1 січня 2027 року в Польщі підвищать мінімальну заробітну плату та погодинну ставку. Мінімалка становитиме 4 950 злотих брутто, а мінімальна погодинна оплата — 32,30 злотих. Відповідну постанову Рада міністрів Польщі ухвалила 14 вересня, а вже 15 вересня документ офіційно опублікували у Dziennik Ustaw.

Про це повідомило видання InPoland, передають Новини.LIVE.

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Скільки становитиме мінімалка у Польщі

Відповідно до рішення польського уряду, з початку 2027 року працівники, які отримують мінімальну заробітну плату, матимуть право на 4 950 злотих брутто на місяць. Водночас мінімальна погодинна ставка зросте до 32,30 злотих брутто.

Таким чином, попри очікування частини працівників, мінімальна зарплата в Польщі наступного року все ж не досягне позначки у 5 000 злотих.

Нові розміри оплати праці офіційно закріплені постановою Ради міністрів про мінімальну заробітну плату та мінімальну погодинну ставку на 2027 рік. Документ було оприлюднено 15 вересня у польському офіційному виданні Dziennik Ustaw.

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Підвищення мінімальної зарплати буде відносно невеликим порівняно з чинними у 2026 році показниками.

Наразі мінімальна заробітна плата у Польщі становить 4 806 злотих брутто. Мінімальна погодинна ставка складає 31,40 злотих. З 1 січня 2027 року ці показники зростуть відповідно до 4 950 та 32,30 злотих брутто.

Тобто місячна мінімальна зарплата збільшиться на 144 злотих брутто, а мінімальна погодинна ставка — на 0,90 злотого.

Розміри мінімальної зарплати та погодинної ставки на 2027 рік були визначені окремою постановою уряду Польщі.

Профспілки вимагали вищої зарплати

Питання розміру мінімальної заробітної плати на наступний рік активно обговорювали під час засідань Ради соціального діалогу.

Профспілкові організації наполягали на більшому підвищенні. Вони пропонували встановити мінімальну зарплату на рівні 5 200 злотих брутто.

Представники роботодавців, своєю чергою, підтримували пропозицію уряду щодо нового розміру мінімалки.

Оскільки учасникам переговорів не вдалося досягти спільної позиції, остаточне рішення відповідно до чинної процедури мала ухвалити Рада міністрів. Уряд мав визначити розмір мінімальної зарплати та погодинної ставки на 2027 рік до 15 вересня.

Саме 14 вересня Рада міністрів Польщі ухвалила відповідну постанову, а наступного дня її опублікували в Dziennik Ustaw.

Як зростала мінімальна зарплата в Польщі

Попри те, що підвищення у 2027 році не буде значним, у довгостроковій перспективі мінімальна заробітна плата в Польщі суттєво зросла.

Якщо у 2015 році мінімальна зарплата становила 1 750 злотих, то у 2027 році вона досягне 4 950 злотих брутто. Таким чином, за цей період показник збільшився більш ніж на 3 000 злотих.

Найпомітніше зростання відбулося у 2023 та 2024 роках. Тоді через високу інфляцію мінімальну заробітну плату в Польщі підвищували двічі протягом року.

У 2027 році такого різкого збільшення не передбачено: мінімальна зарплата зросте з 4 806 до 4 950 злотих брутто, а погодинна ставка — з 31,40 до 32,30 злотих.

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