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Главная Экономика Зарплаты в Польше вырастут в 2027 году: новый размер минималки

Зарплаты в Польше вырастут в 2027 году: новый размер минималки

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23 сентября 2026 15:05
Минимальная зарплата в Польше вырастет: сколько будут получать работники в 2027 году
Польские злотые в руках. Фото: pexels.com

С 1 января 2027 года в Польше повысят минимальную заработную плату и почасовую ставку. Минимальная заработная плата составит 4 950 злотых брутто, а минимальная почасовая оплата — 32,30 злотых. Соответствующее постановление Совет министров Польши принял 14 сентября, а уже 15 сентября документ был официально опубликован в Dziennik Ustaw.

Об этом сообщило издание InPoland, передают Новини.LIVE.

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Сколько будет составлять минимальная заработная плата в Польше

Согласно решению польского правительства, с начала 2027 года работники, получающие минимальную заработную плату, будут иметь право на 4 950 злотых брутто в месяц. В то же время минимальная почасовая ставка вырастет до 32,30 злотых брутто.

Таким образом, вопреки ожиданиям части работников, минимальная зарплата в Польше в следующем году всё же не достигнет отметки в 5 000 злотых.

Новые размеры оплаты труда официально закреплены постановлением Совета министров о минимальной заработной плате и минимальной почасовой ставке на 2027 год. Документ был опубликован 15 сентября в польском официальном издании Dziennik Ustaw.

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Повышение минимальной зарплаты будет относительно небольшим по сравнению с показателями, действующими в 2026 году.

В настоящее время минимальная заработная плата в Польше составляет 4 806 злотых брутто. Минимальная почасовая ставка составляет 31,40 злотых. С 1 января 2027 года эти показатели вырастут соответственно до 4 950 и 32,30 злотых брутто.

То есть минимальная месячная зарплата увеличится на 144 злотых брутто, а минимальная почасовая ставка — на 0,90 злотого.

Размеры минимальной зарплаты и почасовой ставки на 2027 год были определены отдельным постановлением правительства Польши.

Профсоюзы требовали повышения зарплаты

Вопрос о размере минимальной заработной платы на следующий год активно обсуждался в ходе заседаний Совета социального диалога.

Профсоюзные организации настаивали на более значительном повышении. Они предлагали установить минимальную заработную плату на уровне 5 200 злотых брутто.

Представители работодателей, в свою очередь, поддерживали предложение правительства относительно нового размера минимальной заработной платы.

Поскольку участникам переговоров не удалось достичь общей позиции, окончательное решение в соответствии с действующей процедурой должен был принять Совет министров. Правительство должно было определить размер минимальной зарплаты и почасовой ставки на 2027 год до 15 сентября.

Именно 14 сентября Совет министров Польши принял соответствующее постановление, а на следующий день оно было опубликовано в Dziennik Ustaw.

Как росла минимальная зарплата в Польше

Несмотря на то, что повышение в 2027 году не будет значительным, в долгосрочной перспективе минимальная заработная плата в Польше существенно выросла.

Если в 2015 году минимальная зарплата составляла 1 750 злотых, то в 2027 году она достигнет 4 950 злотых брутто. Таким образом, за этот период показатель увеличился более чем на 3 000 злотых.

Наиболее заметный рост произошел в 2023 и 2024 годах. Тогда из-за высокой инфляции минимальную заработную плату в Польше повышали дважды в течение года.

В 2027 году такого резкого увеличения не предусмотрено: минимальная зарплата вырастет с 4 806 до 4 950 злотых брутто, а почасовая ставка — с 31,40 до 32,30 злотых.

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Польша работа минимальная зарплата украинцы в Польше средняя зарплата
Виктория Илюхина - Редактор экономических новостей
Автор:
Виктория Илюхина

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