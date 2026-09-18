Мошенничество с зарплатами в Польше: как не попасться на уловки недобросовестных рекрутеров в 2026 году

Беженцы. Фото: УНИАН

Жесткая борьба за кадры вынуждает некоторые польские кадровые агентства прибегать к прямому обману. Быстрые деньги, бесплатное жилье и "золотые" почасовые ставки на бумаге нередко оборачиваются штрафами и урезанными выплатами. На практике они существенно отличаются от реальных выплат. При этом граждане Украины остаются основной иностранной рабочей силой страны.

Сайт Новини.LIVE выяснял, какие схемы очень часто используют рекрутеры против украинских работников.

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Чем именно обманывают гастарбайтеров

По словам экспертов, главные ловушки, в которые попадают украинцы, следующие:

В контракте прописывают ровно 4806 злотых брутто, а остальное (1,5–2 тысячи) обещают отдать в конверте. На деле эти деньги легко "забывают" выплатить, а страховой стаж по ним не начисляется. Людям говорят, что страховку ZUS оформят «потом», оставляя работника без медицинской защиты. Вместо врачей людям просто продают готовые справки, что является уголовным преступлением. Рабочих фиктивно регистрируют как "студентов", чтобы работодатель не платил налоги и социальные взносы. В объявлении пишут «35 злотых в час», но на самом деле это минимальная зарплата в 20 злотых. Из итогового расчета внезапно вычитают средства за рабочую одежду, жилье или проезд, о которых во время собеседования умалчивали.

Только официальный договор гарантирует безопасность

Сегодня в Польше зарегистрировано более 8,2 тысячи агентств, и далеко не все работают честно. Поскольку более 950 тысяч украинцев находятся в стране под временной защитой, вопрос легального заработка является критическим. Юристы советуют обращать внимание не на рекламные баннеры, а на базовую заработную плату в договоре, условия премирования и уплату взносов в ZUS. Только официальные документы позволят защитить свои деньги и получить медицинскую помощь в ЕС.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали о массовом выезде украинцев из Польши. Украинцы, которые после начала полномасштабного российского вторжения массово искали убежище в Польше, в последнее время все чаще выбирают другие страны для проживания. Согласно европейским статистическим данным, в Польше фиксируется последовательное сокращение числа лиц со статусом временной защиты.

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Также Новини.LIVE сообщали о причинах, по которым украинцы не могут получить временную защиту PESEL UKR в Польше. Все чаще граждане Украины при въезде получают статус туристов вместо регистрации в качестве лиц, прибывших в страну в связи с войной и нуждающихся во временной защите. Правозащитные организации зафиксировали особенно заметные изменения весной 2026 года на ряде пунктов пропуска между Украиной и Польшей.