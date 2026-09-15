Льготная ипотека для ВПЛ: кто может получить новое жилье под 3% годовых

Люди в новой квартире. Фото: Magnific

Для многих переселенцев, лишившихся жилья из-за войны, приобрести сразу новую квартиру или дом довольно сложно. Для них предлагается государственная программа льготного кредитования "Жилье для ВПЛ", которую реализует Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству при поддержке международных партнеров. Кредит выдается под 3% годовых на срок до 30 лет, а кандидаты определяются не по очереди, а с помощью случайного компьютерного отбора.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на общественную организацию "ВПЛ Украины".

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Как ВПЛ получить шанс на кредит

Прежде всего необходимо подать заявку через портал "Дія". После этого система проверяет статус ВПЛ, доходы заявителя и наличие жилья в собственности.

Если человек соответствует требованиям, его включают в реестр кандидатов. Далее среди зарегистрированных кандидатов проводится случайный компьютерный отбор. В 2026 году такие этапы уже проводились, в частности в январе и июле. В ходе 27-го этапа, который состоялся 9 июля, право оформить льготный кредит получили 220 кандидатов.

Этот отбор проходит открыто, с использованием генератора случайных чисел. Результаты будут опубликованы на ресурсах Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству, а отобранным кандидатам сообщат о дальнейших шагах и необходимых документах.

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Какие условия ипотеки

Одно из главных преимуществ программы — фиксированная ставка 3% годовых. Кредит можно оформить на срок до 30 лет, но не дольше, чем до достижения заемщиком 65 лет. Первый взнос — от 6% стоимости жилья.

В то же время собственных средств может потребоваться больше. Например, если выбранная квартира дороже суммы кредита или имеет площадь, превышающую установленные нормативы, разницу придется оплатить самостоятельно.

Какое жилье можно приобрести

Жилье должно быть введено в эксплуатацию не более 50 лет назад. Для реконструированного жилья этот срок составляет до 35 лет. Объект также не может располагаться на временно оккупированной территории или в районе боевых действий.

Есть и ограничения по площади. Для семьи из одного или двух человек норматив составляет 52,5 кв. м, а на каждого следующего члена семьи добавляется еще 21 кв. м.

"Жилье для ВПЛ" — не единственная возможность приобрести недвижимость при поддержке государства. Существует также программа доступной ипотеки "єОселя", которая предусматривает другие категории участников и условия. В частности, для ВПЛ без собственного жилья действует ставка 7% годовых в течение 10 лет. Затем она повышается до 10%.

Ранее Новини.LIVE писали о защите прав заемщика после изъятия ипотеки. Кредитор должен учитывать рыночную стоимость недвижимости на момент ее передачи, а не старую оценку или сумму договора. Если стоимость имущества превышает долг, ипотекодателю принадлежит часть разницы.

Также Новини.LIVE рассказывали, когда продажу квартиры можно обжаловать через суд. Для этого требуются серьезные нарушения при заключении договора и доказательства. Это может быть обман, незаконное давление или ситуация, когда человек не осознавал своих действий во время подписания.