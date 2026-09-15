Пільгова іпотека для ВПО: хто може отримати нове житло під 3% річних

Люди у новій квартирі. Фото: Magnific

Для багатьох переселенців, які втратили житло через війну, придбати одразу нову квартиру чи будинок досить важко. Для них пропонують державну програму пільгового кредитування "Житло для ВПО", яку реалізує Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву за підтримки міжнародних партнерів. Кредит видають під 3% річних на строк до 30 років, а кандидатів визначають не за чергою, а за допомогою випадкового комп'ютерного відбору.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ГО "ВПО України".

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Як ВПО отримати шанс на кредит

Перш за все необхідно подати заявку через портал "Дія". Після цього система перевіряє статус ВПО, доходи заявника та наявність житла у власності.

Якщо людина відповідає вимогам, її вносять до реєстру кандидатів. Далі серед зареєстрованих кандидатів проводять випадковий комп'ютерний відбір. У 2026 році такі етапи вже проводилися, зокрема у січні та липні. Під час 27-го етапу, який відбувся 9 липня, право оформити пільговий кредит отримали 220 кандидатів.

Цей відбір проходить відкрито, із використанням генератора випадкових чисел. Результати опублікують на ресурсах Держмолодьжитла, а відібраних кандидатів повідомлять про подальші кроки та необхідні документи.

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Які умови іпотеки

Одна з головних переваг програми — фіксована ставка 3% річних. Кредит можна оформити на строк до 30 років, але не довше, ніж до досягнення позичальником 65 років. Перший внесок — від 6% вартості житла.

Водночас власних коштів може знадобитися більше. Наприклад, якщо обрана квартира дорожча за суму кредиту або має площу, що перевищує встановлені нормативи, різницю доведеться оплатити самостійно.

Яке житло можна придбати

Житло має бути введене в експлуатацію не більш як 50 років тому. Для реконструйованого житла цей строк становить до 35 років. Об'єкт також не може розташовуватися на тимчасово окупованій території чи в районі бойових дій.

Є й обмеження щодо площі. Для сім'ї з однієї або двох осіб норматив становить 52,5 кв. м, а на кожного наступного члена сім'ї додається ще 21 кв. м.

"Житло для ВПО" — не єдина можливість придбати нерухомість за підтримки держави. Є також програма доступної іпотеки "єОселя", яка має інші категорії учасників та умови. Зокрема, для ВПО без власного житла діє ставка 7% річних упродовж 10 років. Далі вона зростає до 10%.

Раніше Новини.LIVE писали про захист прав позичальника після вилучення іпотеки. Кредитор має враховувати ринкову вартість нерухомості на момент її передачі, а не стару оцінку чи суму з договору. Якщо вартість майна перевищує борг, іпотекодавцю належить частина різниці.

Також Новини.LIVE розповідали, коли продаж квартири можна оскаржити через суд. Для цього потрібні серйозні порушення під час укладення договору та докази. Це можуть бути обман, незаконний тиск або ситуація, коли людина не усвідомлювала своїх дій під час підписання.