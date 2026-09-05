Компенсація за розміщення ВПО у вересні 2026: умови та виплати ПФУ

Внутрішньо переміщені особи. Фото: УНІАН

Українці, які надали безоплатний прихисток внутрішньо переміщеним особам, можуть розраховувати на щомісячну компенсацію витрат від держави. У вересні 2026 року розмір цієї виплати залишається незмінним і становить 450 гривень за кожного розміщеного переселенця. Власники майна тепер можуть бачити детальну картину щодо призначення, відмови чи перерахунку грошей.

Сайт Новини.LIVE розбирався, за якими правилами Пенсійний фонд України нараховуватиме ці кошти, хто має право на виплати та в яких випадках власнику житла можуть відмовити.

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Ключові умови та вимоги отримання компенсації

Фінансова допомога призначається власникам житлових приміщень строком на шість місяців із можливістю автоматичного продовження ще на пів року після перевірки.

Аби претендувати на виплати, сторони мають суворо дотримуватися низки умов:

Власник надає житло абсолютно безкоштовно та не бере з переселенців грошей за проживання. ВПО зобов'язані мешкати за вказаною у заяві адресою. Власник майна та переселенець не можуть бути родичами першої лінії — чоловіком або дружиною, чи батьками або дітьми.

Експерти закликають не плутати компенсацію з субсидією на оренду житла. Це два абсолютно різні механізми підтримки.

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Пенсійний фонд постійно моніторить та перевіряє відомості про заявників і фактичне місце перебування ВПО. При виявленні порушень або недостовірних даних нарахування коштів одразу припиняють.

Підставою для відмови у компенсації є:

відсутність переселенця за адресою проживання понад один місяць;

перебування ВПО за кордоном понад 30 календарних днів поспіль;

наявність першого ступеня споріднення між власником і поселеним гостем;

подання неправдивих даних у заяві, що впливають на розмір компенсації;

дублювання видів підтримки (наприклад, якщо ВПО одночасно оформлює субсидію на оренду цього ж житла).

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, чому особам з інвалідністю можуть не призначити пенсію. Виплати передбачені для осіб у разі настання інвалідності, що спричинила повну або часткову втрату працездатності. Право на кошти визначається з урахуванням встановленої групи та наявного страхового стажу на день звернення за пенсією.

Також Новини.LIVE повідомляли, кому можуть урізати пенсійні виплати вже у вересні. За словами експертів, деяких українців навіть можуть змусити повернути частину пенсії. Аби уникнути такої участі, громадяни мають регулярно оновлювати персональні дані.