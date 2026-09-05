Компенсация за размещение ВПЛ в сентябре 2026 года: условия и выплаты ПФУ

Внутренне перемещенные лица. Фото: УНИАН

Украинцы, предоставившие бесплатное жилье внутренне перемещенным лицам, могут рассчитывать на ежемесячную компенсацию расходов от государства. В сентябре 2026 года размер этой выплаты останется неизменным и составит 450 гривен за каждого размещенного переселенца. Владельцы недвижимости теперь могут ознакомиться с подробной информацией о назначении, отказе или перерасчете средств.

Сайт Новини.LIVE разобрался, по каким правилам Пенсионный фонд Украины будет начислять эти средства, кто имеет право на выплаты и в каких случаях владельцу жилья могут отказать.

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Ключевые условия и требования для получения компенсации

Финансовая помощь назначается владельцам жилых помещений сроком на шесть месяцев с возможностью автоматического продления ещё на полгода после проверки.

Чтобы претендовать на выплаты, стороны должны строго соблюдать ряд условий:

Владелец предоставляет жилье абсолютно бесплатно и не берет с переселенцев денег за проживание. ВПЛ обязаны проживать по указанному в заявлении адресу. Владелец имущества и переселенец не могут быть родственниками первой линии — мужем или женой, родителями или детьми.

Эксперты призывают не путать компенсацию с субсидией на аренду жилья. Это два совершенно разных механизма поддержки.

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Пенсионный фонд постоянно отслеживает и проверяет сведения о заявителях и фактическое место пребывания ВПЛ. При выявлении нарушений или недостоверных данных начисление средств немедленно прекращается.

Основанием для отказа в компенсации является:

отсутствие переселенца по адресу проживания более одного месяца;

пребывание ВПЛ за границей более 30 календарных дней подряд;

наличие родства первой степени между владельцем и проживающим гостем;

предоставление в заявлении ложных сведений, влияющих на размер компенсации;

дублирование видов поддержки (например, если ВПЛ одновременно оформляет субсидию на аренду того же жилья).

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, почему лицам с инвалидностью могут не назначить пенсию. Выплаты предусмотрены для лиц в случае наступления инвалидности, повлекшей полную или частичную утрату трудоспособности. Право на выплаты определяется с учётом установленной группы инвалидности и имеющегося страхового стажа на день обращения за пенсией.

Также Новини.LIVE сообщали, кому могут сократить пенсионные выплаты уже в сентябре. По словам экспертов, некоторых украинцев даже могут заставить вернуть часть пенсии. Чтобы избежать такой участи, граждане должны регулярно обновлять личные данные.