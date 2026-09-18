Обман із зарплатами в Польщі: як не натрапити на гачок недобросовісних рекрутерів у 2026 році

Біженці. Фото: УНІАН

Жорстка боротьба за кадри змушує деякі польські компанії з найму йти на прямий обман. Швидкі гроші, безкоштовне житло та "золоті" погодинні ставки на папері нерідко обертаються штрафами та урізаними виплатами. На практиці вони суттєво відрізняються від реальних виплат. При цьому громадяни України залишаються головною іноземною робочою силою країни.

Сайт Новини.LIVE дізнавався, які схеми дуже часто використовують рекрутери проти українських працівників.

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На чому саме дурять заробітчан

За словами експертів, головними пастками, у які потрапляють українці є наступними:

У контракті прописують голі 4806 злотих брутто, а решту (1,5-2 тисячі) обіцяють віддати в конверті. На ділі ці гроші легко "забувають" виплатити, а страховий стаж із них не йде. Людям кажуть, що страховку ZUS оформлять "потім", залишаючи робітника без медичного захисту. Замість лікарів людям просто продають готові довідки, що є кримінальним злочином. Робітників фіктивно записують у "студенти", щоб роботодавець не платив податки та соцільні внески. В оголошенні пишуть "35 злотих на годину", але насправді це мінімалка у 20 злотих. З фінального розрахунку раптово вираховують кошти за робочий одяг, житло чи доїзд, про які під час співбесіди мовчали.

Тільки офіційний договір гарантує безпеку

Сьогодні в Польщі зареєстровано понад 8,2 тисячі агенцій, і далеко не всі працюють чесно. Оскільки понад 950 тисяч українців перебувають у країні під тимчасовим захистом, питання легального заробітку є критичним. Юристи радять дивитися не на рекламні банери, а на базовий оклад у договорі, умови преміювання та сплату внесків до ZUS. Тільки офіційні папери дадуть змогу захистити свої гроші та отримати медичну допомогу в ЄС.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали про масовий виїзд українців з Польщі. Українці, які після початку повномасштабного російського вторгнення масово шукали прихистку в Польщі, останнім часом все частіше обирають інші країни для проживання. За даними європейських статистичних даних, у Польщі фіксується послідовне скорочення кількості осіб із статусом тимчасового захисту.

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Також Новини.LIVE повідомляли причини, через які українці не можуть отримати тимчасовий захист PESEL UKR у Польщі. Дедалі частіше громадяни України можуть отримувати під час в’їзду статус туристів замість реєстрації як осіб, які прибули до країни у зв’язку з війною та потребують тимчасового захисту. Правозахисні організації зафіксували особливо помітні зміни навесні 2026 року на низці пунктів пропуску між Україною та Польщею.