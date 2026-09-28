Польща змінює видачу посвідчень з грудня: що треба знати українцям

Документи в Польщі. Фото: Pexels

У Польщі з 1 грудня 2026 року зміняться правила отримання посвідчення особи — dowód osobisty. Після нововведень заявник зможе вказати гміну, де хоче забрати готовий документ, навіть якщо заява подавалася в іншому місці. Зміни мають спростити отримання документів для людей, які живуть або працюють далеко від місця реєстрації.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на In Poland.

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Наразі заяву на dowód osobisty можна подати в будь-якій гміні незалежно від місця прописки, але готовий документ потрібно забирати саме в тому органі, який прийняв документ. З грудня цей порядок змінять. Процес передачі готових посвідчень між установами також має стати більш прозорим.

Спочатку зміни планували запровадити з 1 липня 2026 року. Після громадських консультацій дату перенесли на 1 грудня.

Що буде у разі помилки чиновника

Окремі зміни стосуються ситуацій, коли посвідчення особи анулювали через помилку посадовця. Після набуття чинності новими правилами такий документ можна буде відновити протягом 30 днів з моменту анулювання.

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При цьому не потрібно буде проходити повну адміністративну процедуру. Відновлення матиме технічний характер.

Які ще зміни готують українцям

Українці в Польщі зараз можуть претендувати на мінімальну пенсію після сплати страхового внеску до ZUS та за умови досягнення пенсійного віку. Але правила пропонують змінити: для отримання виплати хочуть вимагати накопичені та індексовані внески на суму щонайменше 25 мінімальних зарплат. Автори законопроєкту пов’язують ініціативу зі зменшенням ризиків так званого "пенсійного туризму" та окремо згадують громадян України.

Нині для чоловіків пенсійний вік становить 65 років, для жінок — 60 років, а страховий стаж — щонайменше 25 і 20 років відповідно. Польща також може врахувати стаж, отриманий в Україні, якщо періоди роботи не перетинаються. Тому навіть один місяць офіційної роботи в Польщі зі сплатою внеску до ZUS зараз може відкрити шлях до мінімальної пенсії.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як робота за кордоном може вплинути на українську пенсію. Польський стаж можуть підсумувати з українським, якщо періоди підтверджені та не збігаються, а для Німеччини діє інший порядок. Німецькі роки можуть допомогти отримати право на пенсію в Україні, але їх не враховують для збільшення розміру виплати.

Також Новини.LIVE писали, що Польща може зіткнутися з новою хвилею українських біженців цієї зими. Польська влада вже має відпрацьовані процедури прийому, розміщення та координації людей, які можуть приїхати через погіршення ситуації в Україні. Водночас можливе збільшення кількості біженців поки залишається лише гіпотетичним сценарієм.