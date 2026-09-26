Які документи варто зберігати все життя: стануть у нагоді через десятки років

Жінка з документами. Фото: Magnific

Старе свідоцтво про народження, трудова книжка, документи на квартиру чи довідка про погашення кредиту можуть роками лежати без діла. Але про них згадують, коли виникає питання пенсії, спадщини, права на майно або походження великих коштів — деякі папери можуть знадобитися через 20, 30 або навіть 50 років. Тому українцям радять не викидати оригінали важливих документів, навіть якщо вони здаються застарілими.

Про те, які документи варто залишити в домашньому архіві, розповів Finance.ua керуючий партнер АО "Віннер Партнерс" Сергій Литвиненко, передає Новини.LIVE.

Реклама

Трудова книжка може знадобитися для пенсії

Найчастіше про старі документи згадують, коли людина оформлює пенсію. За словами Литвиненка, інформація в електронній системі Пенсійного фонду про страховий стаж і доходи не охоплює всі попередні роки. Тому документи про роботу та заробіток за давні періоди можуть мати вирішальне значення.

"Якщо вам знадобиться підтвердити пільговий стаж чи розмір заробітної плати за 80 або 90 роки, саме паперові довідки, накази та трудова книжка стануть єдиними доказами", — зазначив адвокат.

Окремо можуть знадобитися документи про зарплату за періоди до 1 липня 2000 року. ПФУ враховує заробіток за цей час за довідками, якщо людина подає їх для розрахунку пенсії.

Читайте також:

Водночас паперову трудову книжку варто зберігати навіть після її оцифрування. Пенсійний фонд і надалі використовує оригінали для підтвердження окремих періодів роботи, зокрема до 2004 року.

Свідоцтва можуть знадобитися для спадщини

Іноді майно, про яке родина давно не згадувала, виявляється через багато років. Це може бути, наприклад, земельний пай або спадщина за кордоном. Тоді потрібно документально підтвердити родинний зв’язок. За словами юриста, для цього може знадобитися цілий ланцюжок оригіналів свідоцтв про народження та шлюб кількох поколінь.

Наприклад, людина успадковує майно бабусі, але за цей час у родині кілька разів змінювалися прізвища. Тоді старі свідоцтва допомагають підтвердити, хто кому доводиться родичем.

Довідку про погашений кредит краще не викидати

Після повного погашення кредиту варто зберегти довідку про відсутність заборгованості та документи щодо припинення застави, якщо вона була. Навіть через 10–15 років можуть виникнути проблеми зі старими боргами або записами в реєстрах. У такій ситуації довідка банку може підтвердити, що ви нічого не винні.

"Лише оригінал довідки з печаткою банку дозволить миттєво закрити це питання", — наголосив адвокат.

Навіщо зберігати старі договори на майно

Документи про продаж квартири, автомобіля, землі або отримання спадщини можуть знадобитися і через багато років. Наприклад, людина продає нерухомість або робить велику покупку, а банк просить пояснити походження коштів. Старий договір чи свідоцтво про спадщину може підтвердити, звідки взялися гроші або майно.

Що покласти в домашній архів

Щоб через роки не шукати потрібні документи, краще вже зараз перевірити, чи все необхідне є під рукою. Юрист радить:

Зберігати свідоцтва про народження, шлюб і смерть родичів. Перевірити, де лежить трудова книжка та документи про стаж і зарплату. Зібрати документи на квартиру, землю та інше майно, зокрема старі договори. Не викидати банківські довідки про погашення кредитів. Зробити скани важливих паперів як додаткову копію.

Раніше Новини.LIVE писали, коли власникам паспорта-книжечки потрібно вклеювати нове фото. Це треба зробити після 25 та 45 років, звернувшись до ДМС або ЦНАПу протягом місяця після дня народження. Якщо пропустити строк, паспорт можуть визнати недійсним і доведеться оформлювати ID-картку, хоча в окремих випадках питання можна вирішити через суд.

Також Новини.LIVE розповідали, скільки коштує отримати громадянство іншої країни за інвестиції. Найдешевші програми у 2026 році стартують від 90 000 доларів, а в окремих країнах сума сягає 750 000. Такий варіант дозволяє швидше отримати паспорт без багаторічного проживання, знання мови та інших вимог натуралізації.