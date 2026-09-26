Какие документы стоит хранить всю жизнь: пригодятся через десятки лет

Женщина с документами. Фото: Magnific

Старое свидетельство о рождении, трудовая книжка, документы на квартиру или справка о погашении кредита могут годами лежать без дела. Но о них вспоминают, когда возникает вопрос о пенсии, наследстве, праве на имущество или происхождении крупных сумм — некоторые бумаги могут понадобиться через 20, 30 или даже 50 лет. Поэтому украинцам советуют не выбрасывать оригиналы важных документов, даже если они кажутся устаревшими.

О том, какие документы стоит оставить в домашнем архиве, рассказал Finance.ua управляющий партнер АО "Виннер Партнерс" Сергей Литвиненко, передает Новини.LIVE.

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Трудовая книжка может понадобиться для пенсии

Чаще всего о старых документах вспоминают, когда человек оформляет пенсию. По словам Литвиненко, информация в электронной системе Пенсионного фонда о страховом стаже и доходах не охватывает все предыдущие годы. Поэтому документы о работе и заработке за давние периоды могут иметь решающее значение.

"Если вам понадобится подтвердить льготный стаж или размер заработной платы за 80-е или 90-е годы, именно бумажные справки, приказы и трудовая книжка станут единственными доказательствами", — отметил адвокат.

Отдельно могут понадобиться документы о зарплате за периоды до 1 июля 2000 года. ПФУ учитывает заработок за это время по справкам, если человек подает их для расчета пенсии.

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В то же время бумажную трудовую книжку стоит хранить даже после ее оцифровки. Пенсионный фонд и в дальнейшем использует оригиналы для подтверждения отдельных периодов работы, в частности до 2004 года.

Свидетельства могут понадобиться для наследства

Иногда имущество, о котором семья давно не вспоминала, обнаруживается спустя много лет. Это может быть, например, земельный пай или наследство за рубежом. Тогда необходимо документально подтвердить родственную связь. По словам юриста, для этого может понадобиться целая цепочка оригиналов свидетельств о рождении и браке нескольких поколений.

Например, человек наследует имущество бабушки, но за это время в семье несколько раз менялись фамилии. Тогда старые свидетельства помогают подтвердить, кто кому является родственником.

Справку о погашенном кредите лучше не выбрасывать

После полного погашения кредита стоит сохранить справку об отсутствии задолженности и документы о прекращении залога, если он был. Даже через 10–15 лет могут возникнуть проблемы со старыми долгами или записями в реестрах. В такой ситуации справка из банка может подтвердить, что вы ничего не должны.

"Только оригинал справки с печатью банка позволит мгновенно закрыть этот вопрос", — подчеркнул адвокат.

Зачем хранить старые договоры на имущество

Документы о продаже квартиры, автомобиля, земли или получении наследства могут понадобиться даже спустя много лет. Например, человек продает недвижимость или совершает крупную покупку, а банк просит объяснить происхождение средств. Старый договор или свидетельство о наследстве может подтвердить, откуда взялись деньги или имущество.

Что положить в домашний архив

Чтобы через годы не искать нужные документы, лучше уже сейчас проверить, есть ли под рукой все необходимое. Юрист советует:

Хранить свидетельства о рождении, браке и смерти родственников. Проверить, где лежит трудовая книжка и документы о стаже и зарплате. Собрать документы на квартиру, землю и другое имущество, в частности старые договоры. Не выбрасывать банковские справки о погашении кредитов. Сделать сканы важных документов в качестве дополнительной копии.

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