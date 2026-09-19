Гражданство за инвестиции в 2026 году: в каких странах самые дешевые паспорта

Самые дешевые паспорта: где украинцам быстрее всего получить гражданство
В 2026 году не обязательно иметь только украинский паспорт. Закон разрешает получение второго гражданства, если государство входит в перечень "дружественных". В то же время процедура в большинстве случаев требует выполнения ряда условий: минимального срока проживания, знания языка, наличия официального дохода и пр. Альтернативный вариант — получить гражданство за инвестиции.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие страны продают паспорт за определенный финансовый взнос.
Сколько стоит гражданство в 2026 году
Официальные программы получения гражданства за инвестиции действуют во многих странах. На территории ЕС такая практика больше не применяется, и только Мальта до недавнего времени позволяла купить местный паспорт за 600 000 евро. Если есть свободные средства и хочется стать гражданином другой страны, придется выбирать из ограниченного перечня вариантов.
Согласно информации специализированного портала Global Residence Index, по состоянию на 2026 год "самые дешевые" паспорта предлагают такие страны:
- Сан-Томе и Принсипи (остров в Центральной Африке, Гвинейский залив) — от 90 000 долларов;
- Науру (остров в западной части Тихого океана) — от 105 000 долларов;
- Вануату (остров в Меланезии) — от 130 000 долларов;
- Доминика (остров в Карибском море) — от 200 000 долларов.
Дороже обойдется гражданство Египта — иностранцам придется заплатить от 250 000 долларов. Минимальный взнос в Турции составляет 400 000 долларов, в Иордании — 750 000 долларов. Средний срок оформления документов обычно колеблется от 1-2 месяцев до года.
Преимущества гражданства за инвестиции
Учитывая немалые суммы, которые нужно выложить за оформление второго паспорта, возникает вопрос, почему люди вообще платят деньги за гражданство.
Преимущества таких программ трудно игнорировать: иностранцам не приходится проживать на территории страны 3-10 лет на законных основаниях, в совершенстве изучать язык, социализироваться, иметь источник дохода и юридическое право на жилье.
Натурализация требует выполнения множества условий, тогда как инвестиции позволяют получить гражданство быстро и без лишних бюрократических процедур. Дополнительное преимущество — возможность включить в заявку членов семьи: мужа, жену, детей и даже родителей.
Что еще нужно знать украинцам
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