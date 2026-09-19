Гражданство за инвестиции в 2026 году: в каких странах самые дешевые паспорта

Девушка с чемоданом и документами. Фото: Pexels

В 2026 году не обязательно иметь только украинский паспорт. Закон разрешает получение второго гражданства, если государство входит в перечень "дружественных". В то же время процедура в большинстве случаев требует выполнения ряда условий: минимального срока проживания, знания языка, наличия официального дохода и пр. Альтернативный вариант — получить гражданство за инвестиции.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие страны продают паспорт за определенный финансовый взнос.

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Сколько стоит гражданство в 2026 году

Официальные программы получения гражданства за инвестиции действуют во многих странах. На территории ЕС такая практика больше не применяется, и только Мальта до недавнего времени позволяла купить местный паспорт за 600 000 евро. Если есть свободные средства и хочется стать гражданином другой страны, придется выбирать из ограниченного перечня вариантов.

Согласно информации специализированного портала Global Residence Index, по состоянию на 2026 год "самые дешевые" паспорта предлагают такие страны:

Сан-Томе и Принсипи (остров в Центральной Африке, Гвинейский залив) — от 90 000 долларов;

Науру (остров в западной части Тихого океана) — от 105 000 долларов;

Вануату (остров в Меланезии) — от 130 000 долларов;

Доминика (остров в Карибском море) — от 200 000 долларов.

Дороже обойдется гражданство Египта — иностранцам придется заплатить от 250 000 долларов. Минимальный взнос в Турции составляет 400 000 долларов, в Иордании — 750 000 долларов. Средний срок оформления документов обычно колеблется от 1-2 месяцев до года.

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Преимущества гражданства за инвестиции

Учитывая немалые суммы, которые нужно выложить за оформление второго паспорта, возникает вопрос, почему люди вообще платят деньги за гражданство.

Преимущества таких программ трудно игнорировать: иностранцам не приходится проживать на территории страны 3-10 лет на законных основаниях, в совершенстве изучать язык, социализироваться, иметь источник дохода и юридическое право на жилье.

Натурализация требует выполнения множества условий, тогда как инвестиции позволяют получить гражданство быстро и без лишних бюрократических процедур. Дополнительное преимущество — возможность включить в заявку членов семьи: мужа, жену, детей и даже родителей.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, сколько стоит паспорт Германии в сентябре 2026 года. За оформление документа необходимо уплатить административный сбор. Сумма составляет 70 евро для лиц от 24 лет и 37,50 евро, если заявитель моложе.

Также Новини.LIVE рассказывали, кто может не платить административный сбор за выдачу польского паспорта. Льготы предоставляются пенсионерам от 70 лет, военным на службе за границей, владельцам документа с дефектом или неверными данными и пр. Мы разобрались, сколько будет стоить услуга в 2026 году.