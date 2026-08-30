Отказ от гражданства Украины: Кабмину предлагают упростить процедуру

Заграничный паспорт Украины. Фото: Новини.LIVE

В Украине предлагают ввести четкий механизм добровольного отказа от гражданства для лиц, уже имеющих паспорт другого государства. Речь идет о возможности официально отказаться от украинского гражданства в соответствии с прозрачной процедурой и без лишних бюрократических задержек. Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте Кабинета Министров Украины.

Сайт Новини.LIVE выяснил, какова цель этой инициативы и какие изменения она предполагает.

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Суть предложений и ключевые изменения

Авторы петиции № 41/010761-26эп призывают правительство инициировать изменения в законодательстве и урегулировать порядок выхода из гражданства для совершеннолетних граждан Украины, постоянно проживающих за рубежом и уже получивших гражданство другого государства.

В изменениях предлагается ввести следующее:

Подачу заявлений через консульства. Разрешение оформлять документы не только в Украине, но и в дипломатических учреждениях за рубежом. Установление фиксированных сроков рассмотрения заявлений и исчерпывающего перечня необходимых документов. Устранение препятствий. Минимизация административных и бюрократических барьеров для заявителей. Защита от безгражданства. Обязательная гарантия того, что человек имеет подтвержденное гражданство другого государства. Обеспечение доступа к разъяснениям относительно правовых последствий отказа от паспорта.

Цель инициативы

Инициаторы подчеркивают, что обращение не имеет целью стимулировать отказ от украинского паспорта. Речь идет о создании правового механизма для совершеннолетних дееспособных лиц, которые уже адаптировались за рубежом и стремятся урегулировать свой юридический статус в соответствии с законодательством.

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Кабинет Министров просят рассмотреть петицию и подготовить соответствующие законопроекты для внесения на рассмотрение Верховной Рады Украины.

Что еще стоит знать

Недавно Новини.LIVE сообщали о визовых ограничениях, коснувшихся граждан третьих стран в Польше. Официальным основанием для отмены упрощенного въезда для граждан Колумбии, Грузии и Венесуэлы. Как отмечает польское правительство, власти пошли на такой вынужденный шаг из-за нарушений иностранцами миграционного и трудового законодательства Польши.

Также Новини.LIVE рассказывали, почему украинцы массово отказываются от временной защиты и покидают Польшу. По официальным данным Евростата, по состоянию на конец июня 2026 года статус временной защиты в странах Евросоюза имели 4,41 миллиона граждан стран, не входящих в ЕС. Подавляющее большинство из них составляют именно украинцы.