Відмова від громадянства України: Кабміну пропонують спростити процедуру

Закордонний паспорт України. Фото: Новини.LIVE

В Україні пропонують запровадити чіткий механізм добровільного припинення громадянства для осіб, які вже мають паспорт іншої держави. Йдеться про можливість офіційно відмовитися від українського громадянства за прозорою процедурою та без зайвих бюрократичних затримок. Відповідну петицію зареєстровано на сайті Кабінету Міністрів України.

Сайт Новини.LIVE дізнавався про мету ініціативи та які зміни вона собою передбачає.

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Суть пропозицій та ключові зміни

Автори петиції № 41/010761-26еп закликають уряд ініціювати зміни до законодавства та врегулювати порядок виходу з громадянства для повнолітніх громадян України, які постійно мешкають за кордоном та вже здобули громадянство іншої країни.

У змінах пропонують запровадити наступне:

Подачу заяв через консульства. Дозвіл оформлювати документи не лише в Україні, а й у дипломатичних установах за кордоном. Встановлення фіксованих термінів розгляду заяв і вичерпного переліку необхідних документів. Усунення перешкод. Мінімізація адміністративних та бюрократичних бар'єрів для заявників. Захист від безгромадянства. Обов'язкова гарантія того, що людина має підтверджене громадянство іншої держави. Забезпечення доступу до роз'яснень щодо правових наслідків відмови від паспорта.

Мета ініціативи

Ініціатори наголошують, що звернення не має на меті стимулювати відмову від українського паспорта. Йдеться про створення правового механізму для повнолітніх дієздатних осіб, які вже адаптувалися за кордоном і прагнуть врегулювати свій юридичний статус відповідно до законодавства.

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Кабінет Міністрів просять розглянути петицію та підготувати відповідні законопроєкти для внесення на розгляд Верховної Ради України.

Що ще варто знати

Нещодавно Новини.LIVE повідомляли про візові обмеження, які торкнулись громадян третіх країн у Польщі. Офіційною підставою для скасування спрощеного в'їзду для громадян Колумбії, Грузії та Венесуели. Як зазначає польський уряд, то на такий вимушений крок влада пішла через порушення іноземцями міграційного та трудового законодавства Польщі.

Також Новини.LIVE розповідали, чому українці масово відмовляються від тимчасового захисту та залишають Польщу. За офіційними даними Євростату, станом на кінець червня 2026 року статус тимчасового захисту в країнах Євросоюзу мали 4,41 мільйона громадян країн, що не входять до ЄС. Переважну більшість із них становлять саме українці.