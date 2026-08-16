Нові візові правила в Польщі: для кого з іноземців обмежать в'їзд

Три чоловіка за решіткою. Фото: УНІАН.

Польський уряд ухвалює жорсткі рішення для захисту власного ринку праці. Влада країни підготувала суттєві обмеження щодо в'їзду громадян із кількох краън, звинувачуючи їх у зловживанні безвізовим статусом. Втім, експерти застерігають, що такі радикальні кроки можуть завдати серйозного удару по економіці країни.

Сайт Новини.LIVE розповів про аргументи та причини, які повідомила польська влада та бізнес.

Причини обмеження безвізу

Офіційною підставою для скасування спрощеного в'їзду для громадян Колумбії, Грузії та Венесуели стало систематичне порушення ними міграційного законодавства.

За даними профільних служб, іноземці часто перетинають кордон Європейського Союзу в інших країнах як туристи, після чого їдуть до Польщі на працевлаштування.

В уряді зазначають, що це призводить до низки проблем:

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масштабне зростання кількості нелегально працюючих та проживаючих осіб;

дестабілізація ринку праці;

збільшення випадків трудової експлуатації та торгівлі людьми;

високий відсоток ухвалення рішень про примусове повернення громадян цих країн.

Незважаючи на відносно невелику кількість робітників із Венесуели, динаміка видачі дозвільних документів для них зросла більш ніж утричі за останні два роки. Урядовці вважають це підвищеним ризиком.

Реакція бізнесу та експертів

Представники рекрутаційних центрів та об'єднання роботодавців не заперечують наявності тіньового ринку, проте критикують уряд за перекладання відповідальності на чесний бізнес і робітників.

За словами фахівців, головні проблеми полягають у бюрократії та слабкому контролі зі сторони влади:

Перевантаженість візової системи. Розгляд документів у консульствах триває місяцями, через що роботодавці не можуть планувати запуск проєктів. Відсутність нагляду. Держава закриває легальні канали замість посилення перевірок рекрутингових агентств і сумнівних працедавців. Звуження офіційних шляхів в'їзду може призвести до того, що частина ринку праці остаточно переміститься в сіру зону.

Внесок іноземців у ВВП Польщі

Експерти наголошують, що обмеження впроваджуються на тлі колосального зростання важливості іноземної робочої сили для Польщі. За останніми даними, внесок іноземних працівників у польський ВВП зріс із 200 до 416 мільярдів злотих.

Понад 1,2 мільйона іноземців сплачують внески до системи соц.страхування ZUS, компенсуючи демографічний спад та приваблюючи працездатне населення. Уповільнення припливу кадрів загрожує простоєм підприємств у сферах будівництва, логістики, транспорту та виробництва, що в результаті призведе до зростання цін для споживачів.

Нещодавно Новини.LIVE розповідали за що можуть депортувати українців з Польщі та Німеччини. Існує чимало причин для примусового повернення додому. За словами експертів, такою причиною може бути навіть невчасно оновлений закордонний паспорт.

Також Новини.LIVE повідомляли, що податкова буде відстежувати поїздки українців за кордон. Слідкуватиме за подорожами громадян разом із ДПС ще і прикордонна служба. Доступ до інформації використовуватиметься лише в межах законних повноважень обох відомств.