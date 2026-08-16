Новые визовые правила в Польше: кому из иностранцев ограничат въезд

Трое мужчин за решеткой. Фото: УНИАН.

Польское правительство принимает жесткие меры для защиты собственного рынка труда. Власти страны подготовили существенные ограничения на въезд граждан из нескольких стран, обвиняя их в злоупотреблении безвизовым режимом. Впрочем, эксперты предупреждают, что такие радикальные меры могут нанести серьезный удар по экономике страны.

Сайт Новини.LIVE рассказал об аргументах и причинах, которые привели польские власти и бизнес.

Причины ограничения безвизового режима

Официальным основанием для отмены упрощенного въезда для граждан Колумбии, Грузии и Венесуэлы стало систематическое нарушение ими миграционного законодательства. По данным профильных служб, иностранцы часто пересекают границу Европейского Союза в других странах в качестве туристов, после чего едут в Польшу на работу.

В правительстве отмечают, что это приводит к ряду проблем:

масштабный рост числа нелегально работающих и проживающих лиц;

дестабилизация рынка труда;

увеличение числа случаев трудовой эксплуатации и торговли людьми;

высокий процент принятия решений о принудительном возвращении граждан этих стран.

Несмотря на относительно небольшое количество рабочих из Венесуэлы, динамика выдачи разрешительных документов для них выросла более чем в три раза за последние два года. Чиновники считают это повышенным риском.

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Реакция бизнеса и экспертов

Представители рекрутинговых центров и объединений работодателей не отрицают наличие теневого рынка, однако критикуют правительство за перекладывание ответственности на честный бизнес и работников.

По словам специалистов, основные проблемы заключаются в бюрократии и слабом контроле со стороны властей:

Перегруженность визовой системы. Рассмотрение документов в консульствах длится месяцами, из-за чего работодатели не могут планировать запуск проектов. Отсутствие надзора. Государство закрывает легальные каналы вместо того, чтобы усилить проверки рекрутинговых агентств и сомнительных работодателей. Сужение официальных путей въезда может привести к тому, что часть рынка труда окончательно переместится в серую зону.

Вклад иностранцев в ВВП Польши

Эксперты отмечают, что ограничения вводятся на фоне колоссального роста важности иностранной рабочей силы для Польши. По последним данным, вклад иностранных работников в польский ВВП вырос с 200 до 416 миллиардов злотых.

Более 1,2 миллиона иностранцев уплачивают взносы в систему социального страхования ZUS, компенсируя демографический спад и привлекая трудоспособное население. Замедление притока кадров грозит простоями предприятий в сферах строительства, логистики, транспорта и производства, что в результате приведет к росту цен для потребителей.

Недавно Новини.LIVE рассказывали, за что могут депортировать украинцев из Польши и Германии. Существует немало причин для принудительного возвращения на родину. По словам экспертов, такой причиной может стать даже несвоевременно обновленный загранпаспорт.

Также Новини.LIVE сообщали, что налоговая служба будет отслеживать поездки украинцев за границу. За поездками граждан вместе с ГНС будет следить еще и пограничная служба. Доступ к информации будет использоваться только в рамках законных полномочий обоих ведомств.