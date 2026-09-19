Громадянство за інвестиції у 2026 році: в яких країнах найдешевші паспорти

Дівчина з валізою і документами. Фото: Pexels

У 2026 році не обов'язково мати лише український паспорт. Закон дозволяє набуття другого громадянства, якщо держава входить у перелік "дружніх". Водночас процедура в більшості випадків вимагає виконання багатьох умов: мінімального терміну осілості, знання мови, офіційного доходу тощо. Альтернативний варіант — отримати громадянство за інвестиції.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які країни продають паспорт за конкретний фінансовий внесок.

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Скільки коштує громадянство у 2026 році

Офіційні програми набуття громадянства за інвестиції діють у багатьох країнах. На території ЄС така практика більше не застосовується, і лише Мальта донедавна дозволяла купити місцевий паспорт за 600 000 євро. Якщо є вільні гроші та хочеться стати громадянином іншої країни, доведеться обирати серед обмеженого переліку варіантів.

Згідно з інформацією спеціалізованого порталу Global Residence Index, станом на 2026 рік "найдешевші" паспорти пропонують такі країни:

Сан-Томе і Принсіпі (острів у Центральній Африці, Гвінейська затока) — від 90 000 доларів;

Науру (острів у західній частині Тихого океану) — від 105 000 доларів;

Вануату (острів у Меланезії) — від 130 000 доларів;

Домініка (острів у Карибському морі) — від 200 000 доларів.

Дорожче обійдеться громадянство Єгипту — іноземцям доведеться заплатити від 250 000 доларів. Мінімальний внесок у Туреччині становить 400 000 доларів, у Йорданії — 750 000 доларів. Середній термін оформлення документів зазвичай коливається у межах від 1-2 місяців до року.

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Переваги громадянства за інвестиції

Враховуючи немаленькі суми, які потрібно віддати за оформлення другого паспорта, виникає питання, чому люди взагалі платять гроші за громадянство.

Переваги таких програм важко ігнорувати: іноземцям не доводиться проживати на території країни 3-10 років на легальних підставах, досконало вивчати мову, соціалізуватися, мати джерело доходу та юридичне право на житло тощо.

Натуралізація вимагає виконання багатьох умов, тоді як інвестиція дозволяє набути громадянство швидко і без зайвих бюрократичних процедур. Додаткова перевага — можливість включити у заявку членів сім'ї: чоловіка, дружину, дітей і навіть батьків.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, скільки коштує паспорт Німеччини у вересні 2026 року. За оформлення документа необхідно сплачувати адміністративний збір. Сума перебуває на рівні 70 євро для осіб від 24 років та 37,50 євро, якщо заявник молодший.

Також Новини.LIVE розповідали, хто може не сплачувати адміністративний збір за видачу польського паспорта. Пільги мають пенсіонери від 70 років, військові на службі за кордоном, власники документа з дефектом або неправильними даними тощо. Ми розібралися, скільки коштує послуга у 2026 році.