Отчество хотят сделать добровольным: что может измениться в документах

Паспорт в руке. Фото: Новини.LIVE

В Украине предлагают разрешить людям самостоятельно решать, оставлять ли отчество в своих официальных документах. Такая петиция была подана в Кабинет министров. Если инициативу поддержат и под нее разработают законопроект, люди смогут полностью удалить отчество из своих документов, не заменяя его другим именем.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на петицию №41/010837-26еп.

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Сейчас украинцы могут изменить свое отчество, но полностью отказаться от него в официальных документах закон не позволяет. При этом с 16 лет человек может самостоятельно менять фамилию, имя и отчество, а с 14 лет — сделать это с согласия родителей или опекуна.

Почему просят разрешить отказ от отчества

Автор петиции считает, что для части людей отчество может быть нежелательным из-за личных или семейных обстоятельств. Среди примеров называют ситуации, когда человек пережил домашнее насилие или вообще не имел отношений с отцом.

Еще одна причина — оформление документов и пользование иностранными сервисами. Во многих странах имя состоит только из имени и фамилии, поэтому украинская трехкомпонентная система может создавать дополнительные неудобства при регистрации в зарубежных системах, оформлении документов или путешествиях.

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Какие изменения предлагают

В петиции предлагается поручить правительству разработать законопроект, который внесет изменения в статью 28 Гражданского кодекса Украины и законодательство о государственной регистрации актов гражданского состояния. По замыслу автора, человек с 16 лет сможет по собственному заявлению полностью удалить отчество из своих официальных документов. При этом не нужно будет придумывать или добавлять вместо него другое имя.

Для подростков с 14 лет такую возможность предлагают разрешить с согласия родителей или опекунов.

Если изменения будут приняты, отсутствие отчества сможет отражаться, в частности, в паспорте, водительском удостоверении, карте налогоплательщика и других официальных документах. Автор петиции подчеркивает, что выбор должен оставаться добровольным. Таким образом, человек сможет и в дальнейшем пользоваться отчеством, если захочет, или же официально отказаться от него.

Важно, что пока это лишь предложение. Петиция сама по себе не изменяет закон и не дает возможности уже сейчас удалить отчество из паспорта или других документов. Для этого сначала должен быть разработан соответствующий законопроект, а Верховная Рада — его рассмотреть и принять.

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