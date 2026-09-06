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Главная Экономика Без отчества в паспорте: украинцам предлагают новые правила в документах

Без отчества в паспорте: украинцам предлагают новые правила в документах

Ua ru
6 сентября 2026 19:15
Отчество хотят сделать добровольным: что может измениться в документах
Паспорт в руке. Фото: Новини.LIVE

В Украине предлагают разрешить людям самостоятельно решать, оставлять ли отчество в своих официальных документах. Такая петиция была подана в Кабинет министров. Если инициативу поддержат и под нее разработают законопроект, люди смогут полностью удалить отчество из своих документов, не заменяя его другим именем.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на петицию №41/010837-26еп.

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Сейчас украинцы могут изменить свое отчество, но полностью отказаться от него в официальных документах закон не позволяет. При этом с 16 лет человек может самостоятельно менять фамилию, имя и отчество, а с 14 лет — сделать это с согласия родителей или опекуна.

Почему просят разрешить отказ от отчества

Автор петиции считает, что для части людей отчество может быть нежелательным из-за личных или семейных обстоятельств. Среди примеров называют ситуации, когда человек пережил домашнее насилие или вообще не имел отношений с отцом.

Еще одна причина — оформление документов и пользование иностранными сервисами. Во многих странах имя состоит только из имени и фамилии, поэтому украинская трехкомпонентная система может создавать дополнительные неудобства при регистрации в зарубежных системах, оформлении документов или путешествиях.

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Какие изменения предлагают

В петиции предлагается поручить правительству разработать законопроект, который внесет изменения в статью 28 Гражданского кодекса Украины и законодательство о государственной регистрации актов гражданского состояния. По замыслу автора, человек с 16 лет сможет по собственному заявлению полностью удалить отчество из своих официальных документов. При этом не нужно будет придумывать или добавлять вместо него другое имя.

Для подростков с 14 лет такую возможность предлагают разрешить с согласия родителей или опекунов.

Если изменения будут приняты, отсутствие отчества сможет отражаться, в частности, в паспорте, водительском удостоверении, карте налогоплательщика и других официальных документах. Автор петиции подчеркивает, что выбор должен оставаться добровольным. Таким образом, человек сможет и в дальнейшем пользоваться отчеством, если захочет, или же официально отказаться от него.

Важно, что пока это лишь предложение. Петиция сама по себе не изменяет закон и не дает возможности уже сейчас удалить отчество из паспорта или других документов. Для этого сначала должен быть разработан соответствующий законопроект, а Верховная Рада — его рассмотреть и принять.

Ранее Новини.LIVE писали, что после замены паспорта пенсионерам необходимо обновить данные в ПФУ. Только после обновления информации можно пройти физическую идентификацию с новой ID-картой. Если сразу пройти видеопроверку, несоответствие данных может стать причиной проблем с выплатой пенсии.

Также Новини.LIVE сообщали, что украинцам с паспортом другого государства могут упростить выход из гражданства. Правительство призывают ввести четкие сроки рассмотрения заявлений, перечень документов и возможность подавать их через консульства за рубежом. Процедура должна быть доступна только при условии подтверждения из другой страны, чтобы человек не остался без гражданства.

Кабинет министров петиция документы паспорт имя
Юлия Карпова - Редактор экономических новостей
Автор:
Юлия Карпова

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