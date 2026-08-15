Пенсионерам, имеющим ID-карты, необходимо обновить данные в ПФУ: как это сделать удаленно

Женщины пенсионного возраста идут по улице. Фото: Новини.LIVE

Пенсионерам, которые заменили паспорт и получили новую ID-карту, перед прохождением физической идентификации необходимо сначала обновить паспортные данные в Пенсионном фонде Украины. Если этого не сделать, можно лишиться пенсии. Ведь во время видеоидентификации данные в системе Фонда могут не совпасть с информацией в новом документе.

Об этом сообщила "Судебно-юридическая газета", передают Новини.LIVE.

Зачем после замены паспорта обновлять информацию в ПФУ

Пенсионные выплаты осуществляются на основании документов с достоверными данными о получателе. Поэтому после оформления нового паспорта соответствующие изменения необходимо внести в личную карточку пенсионера в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования (РЗО), а также в пенсионное дело.

Как изменить паспортные данные удаленно

Обновить информацию можно онлайн через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Для этого необходимо последовательно выбрать:

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"О пенсионном обеспечении";

"Внесение изменений в пенсионное дело";

"Заявление об изменении личных данных (в случае изменения ФИО и/или паспортных данных)".

Поданное заявление необходимо подписать квалифицированной электронной подписью.

Таким образом, после получения новой ID-карты сначала необходимо обновить паспортные данные в системе ПФУ, а уже затем пройти дистанционную физическую идентификацию.

Как пройти физическую идентификацию после обновления информации

Когда данные будут обновлены, пенсионер с новой ID-картой может пройти физическую идентификацию дистанционно одним из двух способов:

с помощью "Дія.Підпису";

в формате видеоконференцсвязи.

Почему не стоит сразу проходить видеоидентификацию

В Пенсионном фонде подчеркивают важность правильной последовательности действий. Если после замены паспорта не внести новые данные в РЗО и пенсионное дело, а сразу перейти к видеоидентификации, пройти ее успешно не удастся.

Это связано с тем, что информация в системе ПФУ будет отличаться от данных новой ID-карты, которую пенсионер предъявит во время видеосеанса.

Поэтому после получения нового паспорта следует придерживаться следующего алгоритма: сначала обновить паспортные данные в РЗО и пенсионном деле, дождаться их актуализации, а затем пройти физическую идентификацию с помощью "Дія.Підпису" или видеоконференцсвязи.

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