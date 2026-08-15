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Главная Экономика Замена паспорта: как пенсионеру обновить данные и сохранить выплаты

Замена паспорта: как пенсионеру обновить данные и сохранить выплаты

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2026 18:05
Пенсионерам, имеющим ID-карты, необходимо обновить данные в ПФУ: как это сделать удаленно
Женщины пенсионного возраста идут по улице. Фото: Новини.LIVE

Пенсионерам, которые заменили паспорт и получили новую ID-карту, перед прохождением физической идентификации необходимо сначала обновить паспортные данные в Пенсионном фонде Украины. Если этого не сделать, можно лишиться пенсии. Ведь во время видеоидентификации данные в системе Фонда могут не совпасть с информацией в новом документе.

Об этом сообщила "Судебно-юридическая газета", передают Новини.LIVE.

Зачем после замены паспорта обновлять информацию в ПФУ

Пенсионные выплаты осуществляются на основании документов с достоверными данными о получателе. Поэтому после оформления нового паспорта соответствующие изменения необходимо внести в личную карточку пенсионера в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования (РЗО), а также в пенсионное дело.

Как изменить паспортные данные удаленно

Обновить информацию можно онлайн через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Для этого необходимо последовательно выбрать:

Читайте также:
  • "О пенсионном обеспечении";
  • "Внесение изменений в пенсионное дело";
  • "Заявление об изменении личных данных (в случае изменения ФИО и/или паспортных данных)".

Поданное заявление необходимо подписать квалифицированной электронной подписью.

Таким образом, после получения новой ID-карты сначала необходимо обновить паспортные данные в системе ПФУ, а уже затем пройти дистанционную физическую идентификацию.

Как пройти физическую идентификацию после обновления информации

Когда данные будут обновлены, пенсионер с новой ID-картой может пройти физическую идентификацию дистанционно одним из двух способов:

  • с помощью "Дія.Підпису";
  • в формате видеоконференцсвязи.

Почему не стоит сразу проходить видеоидентификацию

В Пенсионном фонде подчеркивают важность правильной последовательности действий. Если после замены паспорта не внести новые данные в РЗО и пенсионное дело, а сразу перейти к видеоидентификации, пройти ее успешно не удастся.

Это связано с тем, что информация в системе ПФУ будет отличаться от данных новой ID-карты, которую пенсионер предъявит во время видеосеанса.

Поэтому после получения нового паспорта следует придерживаться следующего алгоритма: сначала обновить паспортные данные в РЗО и пенсионном деле, дождаться их актуализации, а затем пройти физическую идентификацию с помощью "Дія.Підпису" или видеоконференцсвязи.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как выплачивают пенсию, если изменилась группа инвалидности. В таком случае важно явиться для прохождения оценки. Если пропустить установленные законодательством сроки, выплаты могут приостановить.

Также Новини.LIVE писали о том, как назначают пенсии украинцам в ЕС. Большинство европейских стран не полагаются исключительно на принцип солидарности, при котором взносы нынешних работников направляются на выплаты пенсионерам. Во многих государствах действует система, состоящая из нескольких уровней.

пенсионеры паспорта социальная защита
Виктория Илюхина - Редактор экономических новостей
Автор:
Виктория Илюхина

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