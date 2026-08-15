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Головна Економіка Заміна паспорта: як пенсіонеру оновити дані та зберегти виплати

Заміна паспорта: як пенсіонеру оновити дані та зберегти виплати

Ua ru
Дата публікації: 15 серпня 2026 18:05
Пенсіонерам з ID-картками потрібно оновити дані у ПФУ: як це зробити дистанційно
Жінки пенсійного віку ідуть вулицею. Фото: Новини.LIVE

Пенсіонерам, які замінили паспорт і отримали нову ID-картку, перед проходженням фізичної ідентифікації потрібно спочатку актуалізувати паспортні дані у Пенсійному фонді України. Якщо цього не зробити, можна втратити пенсію. Адже під час відеоідентифікації дані в системі Фонду можуть не збігтися з інформацією в новому документі.

Про це повідомила "Судово-юридична газета", передають Новини.LIVE.

Навіщо після заміни паспорта оновлювати інформацію в ПФУ

Пенсійні виплати здійснюються на підставі документів із достовірними даними про отримувача. Тому після оформлення нового паспорта відповідні зміни необхідно внести до особової картки пенсіонера в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування (РЗО), а також до пенсійної справи.

Як змінити паспортні дані дистанційно

Оновити інформацію можна онлайн через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Для цього потрібно послідовно обрати:

Читайте також:
  • "Щодо пенсійного забезпечення";
  • "Внесення змін до пенсійної справи";
  • "Заява про зміну особистих даних (у разі зміни ПІБ та/або паспортних даних)".

Подану заяву необхідно підписати кваліфікованим електронним підписом.

Таким чином, після отримання нової ID-картки спочатку потрібно актуалізувати паспортні дані в системі ПФУ, а вже потім проходити дистанційну фізичну ідентифікацію.

Як пройти фізичну ідентифікацію після оновлення інформації

Коли дані будуть актуалізовані, пенсіонер із новою ID-карткою може пройти фізичну ідентифікацію дистанційно одним із двох способів:

  • за допомогою Дія.Підпису;
  • у форматі відеоконференцзв'язку.

Чому не варто одразу проходити відеоідентифікацію

У Пенсійному фонді наголошують на важливості правильної послідовності дій. Якщо після заміни паспорта не внести нові дані до РЗО та пенсійної справи, а одразу перейти до відеоідентифікації, пройти її успішно не вдасться.

Це пов'язано з тим, що інформація в системі ПФУ відрізнятиметься від даних нової ID-картки, яку пенсіонер пред'явить під час відеосеансу.

Тому після отримання нового паспорта варто дотримуватися такого алгоритму: спочатку оновити паспортні дані в РЗО та пенсійній справі, дочекатися їх актуалізації, а потім проходити фізичну ідентифікацію за допомогою Дія.Підпису або відеоконференцзв'язку.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як виплачують пенсію, якщо групу інвалідності змінили. В такому випадку важливо з’явитися для проведення оцінювання. Якщо пропустити встановлені законодавством терміни, виплати можуть призупинити. 

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пенсіонери паспорти соціальний захист
Вікторія Ілюхіна - Редактор економічних новин
Автор:
Вікторія Ілюхіна

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