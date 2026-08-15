Пенсіонерам з ID-картками потрібно оновити дані у ПФУ: як це зробити дистанційно

Заміна паспорта: як пенсіонеру оновити дані та зберегти виплати
Пенсіонерам, які замінили паспорт і отримали нову ID-картку, перед проходженням фізичної ідентифікації потрібно спочатку актуалізувати паспортні дані у Пенсійному фонді України. Якщо цього не зробити, можна втратити пенсію. Адже під час відеоідентифікації дані в системі Фонду можуть не збігтися з інформацією в новому документі.
Про це повідомила "Судово-юридична газета", передають Новини.LIVE.
Навіщо після заміни паспорта оновлювати інформацію в ПФУ
Пенсійні виплати здійснюються на підставі документів із достовірними даними про отримувача. Тому після оформлення нового паспорта відповідні зміни необхідно внести до особової картки пенсіонера в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування (РЗО), а також до пенсійної справи.
Як змінити паспортні дані дистанційно
Оновити інформацію можна онлайн через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.
Для цього потрібно послідовно обрати:
- "Щодо пенсійного забезпечення";
- "Внесення змін до пенсійної справи";
- "Заява про зміну особистих даних (у разі зміни ПІБ та/або паспортних даних)".
Подану заяву необхідно підписати кваліфікованим електронним підписом.
Таким чином, після отримання нової ID-картки спочатку потрібно актуалізувати паспортні дані в системі ПФУ, а вже потім проходити дистанційну фізичну ідентифікацію.
Як пройти фізичну ідентифікацію після оновлення інформації
Коли дані будуть актуалізовані, пенсіонер із новою ID-карткою може пройти фізичну ідентифікацію дистанційно одним із двох способів:
- за допомогою Дія.Підпису;
- у форматі відеоконференцзв'язку.
Чому не варто одразу проходити відеоідентифікацію
У Пенсійному фонді наголошують на важливості правильної послідовності дій. Якщо після заміни паспорта не внести нові дані до РЗО та пенсійної справи, а одразу перейти до відеоідентифікації, пройти її успішно не вдасться.
Це пов'язано з тим, що інформація в системі ПФУ відрізнятиметься від даних нової ID-картки, яку пенсіонер пред'явить під час відеосеансу.
Тому після отримання нового паспорта варто дотримуватися такого алгоритму: спочатку оновити паспортні дані в РЗО та пенсійній справі, дочекатися їх актуалізації, а потім проходити фізичну ідентифікацію за допомогою Дія.Підпису або відеоконференцзв'язку.
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