Пенсия до 1,5 тысячи евро: в каких странах ЕС украинцам выгоднее зарабатывать стаж

Пенсии в ЕС: где украинцам выгоднее всего зарабатывать "на старость"
Вопрос обеспечения в старости актуален не только для людей, которым до пенсии осталось несколько лет. О будущих выплатах задумываются и молодые украинцы, особенно те, кто из-за полномасштабной войны уехал в страны ЕС, официально устроился на работу и начал платить социальные взносы за рубежом.
Редакция Finance.ua проанализировала, какие пенсионные выплаты предусмотрены в отдельных европейских странах, где соотношение доходов и расходов для пенсионеров является наиболее выгодным, а также как украинцам зачесть стаж, приобретенный в Украине и ЕС, сообщают Новини.LIVE.
Как назначают пенсии в ЕС
Большинство европейских стран уже давно не полагаются исключительно на солидарный принцип, при котором взносы нынешних работников направляются на выплаты пенсионерам. Во многих государствах действует система, состоящая из нескольких уровней.
Первый — солидарный, или государственный уровень. Работники уплачивают обязательные взносы из зарплаты. В Польше, например, это взносы в ZUS, а в Германии — в Deutsche Rentenversicherung. Именно этот уровень обеспечивает основную государственную пенсионную выплату.
Второй — обязательные накопления. Часть взносов может направляться на индивидуальные счета в частных или полугосударственных пенсионных фондах, где средства инвестируются.
Третий уровень — добровольные пенсионные накопления. Речь идет о частных пенсионных программах, в частности корпоративных, которые могут софинансироваться работодателем или поощряться государством с помощью налоговых льгот.
В итоге размер пенсии зависит прежде всего от продолжительности страхового стажа, официального заработка в течение трудовой жизни и возраста, в котором человек решает выйти на пенсию.
Чем отличаются пенсионные системы в Украине и ЕС
Условия выхода на пенсию и размер будущих выплат в странах ЕС существенно различаются. Северные и западноевропейские государства могут предлагать более высокие номинальные пенсии, тогда как в странах Центральной Европы ниже как выплаты, так и расходы на проживание.
Германия
В Германии постепенно вводится пенсионный возраст в 67 лет для людей, родившихся после 1964 года.
Для получения пенсии по возрасту необходимо иметь не менее пяти лет страхового стажа. В то же время для так называемой стандартной пенсии (Eckrente) требования значительно выше: речь идет о 45 годах стажа при условии заработка на уровне средней зарплаты в стране.
Средний размер пенсии в Германии составляет около 1,55 тыс. евро.
Польша
Польша остается одним из самых привлекательных направлений для украинцев, в частности благодаря более низкому пенсионному возрасту для женщин. Они могут выходить на пенсию в 60 лет, тогда как для мужчин этот показатель составляет 65 лет.
Для получения гарантированной минимальной пенсии необходимо иметь 20 лет страхового стажа для женщин и 25 лет — для мужчин.
Польская система ZUS предусматривает, что уплаченные взносы учитываются при формировании будущей пенсии. При выходе на пенсию накопленный капитал рассчитывается с учетом прогнозируемой продолжительности жизни.
Средняя пенсия в Польше составляет около 850 евро.
Чехия
В Чехии пенсионный возраст для мужчин и женщин постепенно выравнивается и составляет примерно 64–65 лет.
Одной из главных особенностей чешской системы является достаточно высокий необходимый страховой стаж — около 35 лет. Если это условие не выполнено, получить пенсию по возрасту сложно даже после достижения соответствующего возраста.
Средний размер пенсионных выплат в Чехии составляет около 860 евро.
Испания
Испания отличается высоким уровнем замещения заработной платы пенсионными выплатами. В среднем пенсионеры получают около 1,4 тыс. евро.
Для выхода на пенсию в 65 лет необходимо иметь около 38 лет страхового стажа. Если стажа недостаточно, пенсионный возраст будет выше — 66,5 года и более.
При этом минимальное требование для получения права на пенсию составляет 15 лет уплаты взносов.
Что можно себе позволить на европейскую пенсию
Сравнивать пенсии только по их размеру в евро не совсем корректно. Для оценки реального уровня жизни важно учитывать также стоимость товаров, услуг и жилья.
Например, пенсия в 850 евро в Польше или Чехии может обеспечивать более высокую покупательную способность, чем выплата в 1 300 евро в дорогих регионах Германии или Испании. Значительная часть дохода там может уходить на аренду жилья и коммунальные услуги.
Для оценки уровня благосостояния используют, в частности, коэффициент замещения — то есть долю пенсии от предыдущего дохода, а также соотношение пенсионной выплаты с базовыми расходами на проживание.
Примерная картина такова:
- Германия. Коэффициент замещения от чистого дохода — около 48–52%. Средние расходы одного человека без учета аренды составляют примерно 900–1 000 евро. Покупательная способность пенсионера оценивается как средняя: высокие базовые расходы и стоимость аренды существенно влияют на бюджет.
- Польша. Коэффициент замещения — около 40–45 %. Расходы одного человека без учета аренды — примерно 500–600 евро. Покупательная способность оценивается как хорошая благодаря относительно доступным ценам на продукты и услуги.
- Чехия. Коэффициент замещения составляет около 45–50%, а расходы без учета аренды — ориентировочно 600–700 евро. Покупательная способность умеренная, в частности из-за высокой стоимости жилья.
- Испания. Коэффициент замещения — около 75–80 %. Базовые расходы одного человека без учета аренды составляют примерно 650–750 евро. По этому показателю Испания занимает одну из самых высоких позиций в ЕС.
- Украина. Коэффициент замещения — около 28–32 %. Средние расходы одного человека без учета аренды оцениваются примерно в 250–300 евро. Покупательная способность пенсионеров остается низкой, а выплаты в значительной степени тратятся на базовые нужды и коммунальные услуги.
Как украинцам зачесть трудовой стаж, полученный за рубежом
Один из главных вопросов для украинцев, работающих за рубежом, — не потеряют ли они годы стажа, приобретенные в другой стране. На самом деле порядок зачета такого стажа регулируется международными соглашениями и национальным законодательством.
Страны можно условно разделить на две группы.
К первой относятся государства, с которыми у Украины заключены двусторонние соглашения о социальном обеспечении. Среди них — Польша, Чехия, Испания, Португалия, Эстония, Латвия, Литва, Словакия, Болгария и другие.
Ко второй группе относятся страны, с которыми соответствующих соглашений нет, в частности Германия, где вопросы пенсионного обеспечения иностранцев регулируются в соответствии с общим законодательством.
Если между государствами действует соответствующее соглашение, применяется принцип пропорционального назначения пенсии.
Во-первых, стаж может суммироваться для определения права на пенсию. Например, если для назначения украинской пенсии человеку не хватает пяти лет стажа, но он официально отработал этот период в Польше, он может быть учтён для выполнения необходимого требования.
Во-вторых, каждое государство выплачивает свою часть пенсии. Украина рассчитывает выплату за периоды работы и уплаты взносов в Украине, а Польша через ZUS — за годы, в течение которых взносы уплачивались в польскую систему.
Что еще нужно знать
Правила подтверждения и учета зарубежного стажа постепенно совершенствуются. В случаях, когда между Украиной и соответствующей страной нет специального соглашения, официальный период работы за рубежом также может быть подтвержден документами — в частности, справками об уплате социальных взносов, выписками из государственных реестров или трудовыми договорами.
В то же время такой стаж может учитываться при определении права на пенсию в Украине, тогда как размер украинской выплаты будет зависеть от взносов, уплаченных в Пенсионный фонд Украины.
Сравнение пенсионных систем Украины и ЕС
Украинская пенсионная система остается преимущественно солидарной. При этом на нее оказывают давление дефицит Пенсионного фонда и низкий коэффициент замещения заработка.
Дополнительной проблемой являются требования к страховому стажу. Для выхода на пенсию в 60 лет в Украине необходимо иметь до 35 лет страхового стажа. Это довольно высокий показатель по сравнению с некоторыми европейскими странами — например, с Германией, где минимальное требование составляет пять лет, или Испанией, где речь идет о 15 годах.
В то же время размер украинских пенсий остается значительно ниже. Средняя выплата составляет около 7 270 гривен, или примерно 160 евро. Часть пенсионеров получает всего 3–4 тыс. гривен.
Из-за расходов на коммунальные услуги, лекарства и продукты покупательная способность украинских пенсионеров остается низкой по сравнению со многими странами Центральной и Южной Европы.
Где выгоднее выходить на пенсию
Если оценивать пенсионные системы по совокупности показателей — возрасту выхода на пенсию, требованиям к стажу, размеру выплат и стоимости жизни, — среди популярных для украинцев стран можно выделить Польшу и Испанию.
Польша привлекает более низким пенсионным возрастом для женщин — 60 лет, относительно доступной стоимостью жизни и возможностью учета украинского стажа в соответствии с двусторонними соглашениями.
Испания имеет один из самых высоких показателей замещения заработка пенсией в Европе. В то же время для получения таких условий необходимо иметь длительный страховой стаж.
Германия может быть интересна тем, кто планирует долгую карьеру в этой стране. Здесь выше номинальные выплаты, однако необходимо учитывать пенсионный возраст в 67 лет и высокую стоимость жизни.
Поэтому украинцам, работающим за рубежом, стоит заранее позаботиться не только об уплате официальных взносов, но и о сохранении документов, подтверждающих трудовую деятельность.
Трудовые договоры, расчетные листы, справки об уплате социальных взносов и другие документы могут понадобиться при оформлении пенсии. Именно они помогут подтвердить страховой стаж и обеспечить право на выплаты за годы официальной работы — как в Украине, так и в странах ЕС.
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