Пенсия до 1,5 тысячи евро: в каких странах ЕС украинцам выгоднее зарабатывать стаж

Женщины пенсионного возраста на улице. Фото: Новини.LIVE

Вопрос обеспечения в старости актуален не только для людей, которым до пенсии осталось несколько лет. О будущих выплатах задумываются и молодые украинцы, особенно те, кто из-за полномасштабной войны уехал в страны ЕС, официально устроился на работу и начал платить социальные взносы за рубежом.

Редакция Finance.ua проанализировала, какие пенсионные выплаты предусмотрены в отдельных европейских странах, где соотношение доходов и расходов для пенсионеров является наиболее выгодным, а также как украинцам зачесть стаж, приобретенный в Украине и ЕС, сообщают Новини.LIVE.

Как назначают пенсии в ЕС

Большинство европейских стран уже давно не полагаются исключительно на солидарный принцип, при котором взносы нынешних работников направляются на выплаты пенсионерам. Во многих государствах действует система, состоящая из нескольких уровней.

Первый — солидарный, или государственный уровень. Работники уплачивают обязательные взносы из зарплаты. В Польше, например, это взносы в ZUS, а в Германии — в Deutsche Rentenversicherung. Именно этот уровень обеспечивает основную государственную пенсионную выплату.

Второй — обязательные накопления. Часть взносов может направляться на индивидуальные счета в частных или полугосударственных пенсионных фондах, где средства инвестируются.

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Третий уровень — добровольные пенсионные накопления. Речь идет о частных пенсионных программах, в частности корпоративных, которые могут софинансироваться работодателем или поощряться государством с помощью налоговых льгот.

В итоге размер пенсии зависит прежде всего от продолжительности страхового стажа, официального заработка в течение трудовой жизни и возраста, в котором человек решает выйти на пенсию.

Чем отличаются пенсионные системы в Украине и ЕС

Условия выхода на пенсию и размер будущих выплат в странах ЕС существенно различаются. Северные и западноевропейские государства могут предлагать более высокие номинальные пенсии, тогда как в странах Центральной Европы ниже как выплаты, так и расходы на проживание.

Германия

В Германии постепенно вводится пенсионный возраст в 67 лет для людей, родившихся после 1964 года.

Для получения пенсии по возрасту необходимо иметь не менее пяти лет страхового стажа. В то же время для так называемой стандартной пенсии (Eckrente) требования значительно выше: речь идет о 45 годах стажа при условии заработка на уровне средней зарплаты в стране.

Средний размер пенсии в Германии составляет около 1,55 тыс. евро.

Польша

Польша остается одним из самых привлекательных направлений для украинцев, в частности благодаря более низкому пенсионному возрасту для женщин. Они могут выходить на пенсию в 60 лет, тогда как для мужчин этот показатель составляет 65 лет.

Для получения гарантированной минимальной пенсии необходимо иметь 20 лет страхового стажа для женщин и 25 лет — для мужчин.

Польская система ZUS предусматривает, что уплаченные взносы учитываются при формировании будущей пенсии. При выходе на пенсию накопленный капитал рассчитывается с учетом прогнозируемой продолжительности жизни.

Средняя пенсия в Польше составляет около 850 евро.

Чехия

В Чехии пенсионный возраст для мужчин и женщин постепенно выравнивается и составляет примерно 64–65 лет.

Одной из главных особенностей чешской системы является достаточно высокий необходимый страховой стаж — около 35 лет. Если это условие не выполнено, получить пенсию по возрасту сложно даже после достижения соответствующего возраста.

Средний размер пенсионных выплат в Чехии составляет около 860 евро.

Испания

Испания отличается высоким уровнем замещения заработной платы пенсионными выплатами. В среднем пенсионеры получают около 1,4 тыс. евро.

Для выхода на пенсию в 65 лет необходимо иметь около 38 лет страхового стажа. Если стажа недостаточно, пенсионный возраст будет выше — 66,5 года и более.

При этом минимальное требование для получения права на пенсию составляет 15 лет уплаты взносов.

Что можно себе позволить на европейскую пенсию

Сравнивать пенсии только по их размеру в евро не совсем корректно. Для оценки реального уровня жизни важно учитывать также стоимость товаров, услуг и жилья.

Например, пенсия в 850 евро в Польше или Чехии может обеспечивать более высокую покупательную способность, чем выплата в 1 300 евро в дорогих регионах Германии или Испании. Значительная часть дохода там может уходить на аренду жилья и коммунальные услуги.

Для оценки уровня благосостояния используют, в частности, коэффициент замещения — то есть долю пенсии от предыдущего дохода, а также соотношение пенсионной выплаты с базовыми расходами на проживание.

Примерная картина такова:

Германия. Коэффициент замещения от чистого дохода — около 48–52%. Средние расходы одного человека без учета аренды составляют примерно 900–1 000 евро. Покупательная способность пенсионера оценивается как средняя: высокие базовые расходы и стоимость аренды существенно влияют на бюджет.

Польша. Коэффициент замещения — около 40–45 %. Расходы одного человека без учета аренды — примерно 500–600 евро. Покупательная способность оценивается как хорошая благодаря относительно доступным ценам на продукты и услуги.

Чехия. Коэффициент замещения составляет около 45–50%, а расходы без учета аренды — ориентировочно 600–700 евро. Покупательная способность умеренная, в частности из-за высокой стоимости жилья.

Испания. Коэффициент замещения — около 75–80 %. Базовые расходы одного человека без учета аренды составляют примерно 650–750 евро. По этому показателю Испания занимает одну из самых высоких позиций в ЕС.

Украина. Коэффициент замещения — около 28–32 %. Средние расходы одного человека без учета аренды оцениваются примерно в 250–300 евро. Покупательная способность пенсионеров остается низкой, а выплаты в значительной степени тратятся на базовые нужды и коммунальные услуги.

Как украинцам зачесть трудовой стаж, полученный за рубежом

Один из главных вопросов для украинцев, работающих за рубежом, — не потеряют ли они годы стажа, приобретенные в другой стране. На самом деле порядок зачета такого стажа регулируется международными соглашениями и национальным законодательством.

Страны можно условно разделить на две группы.

К первой относятся государства, с которыми у Украины заключены двусторонние соглашения о социальном обеспечении. Среди них — Польша, Чехия, Испания, Португалия, Эстония, Латвия, Литва, Словакия, Болгария и другие.

Ко второй группе относятся страны, с которыми соответствующих соглашений нет, в частности Германия, где вопросы пенсионного обеспечения иностранцев регулируются в соответствии с общим законодательством.

Если между государствами действует соответствующее соглашение, применяется принцип пропорционального назначения пенсии.

Во-первых, стаж может суммироваться для определения права на пенсию. Например, если для назначения украинской пенсии человеку не хватает пяти лет стажа, но он официально отработал этот период в Польше, он может быть учтён для выполнения необходимого требования.

Во-вторых, каждое государство выплачивает свою часть пенсии. Украина рассчитывает выплату за периоды работы и уплаты взносов в Украине, а Польша через ZUS — за годы, в течение которых взносы уплачивались в польскую систему.

Что еще нужно знать

Правила подтверждения и учета зарубежного стажа постепенно совершенствуются. В случаях, когда между Украиной и соответствующей страной нет специального соглашения, официальный период работы за рубежом также может быть подтвержден документами — в частности, справками об уплате социальных взносов, выписками из государственных реестров или трудовыми договорами.

В то же время такой стаж может учитываться при определении права на пенсию в Украине, тогда как размер украинской выплаты будет зависеть от взносов, уплаченных в Пенсионный фонд Украины.

Сравнение пенсионных систем Украины и ЕС

Украинская пенсионная система остается преимущественно солидарной. При этом на нее оказывают давление дефицит Пенсионного фонда и низкий коэффициент замещения заработка.

Дополнительной проблемой являются требования к страховому стажу. Для выхода на пенсию в 60 лет в Украине необходимо иметь до 35 лет страхового стажа. Это довольно высокий показатель по сравнению с некоторыми европейскими странами — например, с Германией, где минимальное требование составляет пять лет, или Испанией, где речь идет о 15 годах.

В то же время размер украинских пенсий остается значительно ниже. Средняя выплата составляет около 7 270 гривен, или примерно 160 евро. Часть пенсионеров получает всего 3–4 тыс. гривен.

Из-за расходов на коммунальные услуги, лекарства и продукты покупательная способность украинских пенсионеров остается низкой по сравнению со многими странами Центральной и Южной Европы.

Где выгоднее выходить на пенсию

Если оценивать пенсионные системы по совокупности показателей — возрасту выхода на пенсию, требованиям к стажу, размеру выплат и стоимости жизни, — среди популярных для украинцев стран можно выделить Польшу и Испанию.

Польша привлекает более низким пенсионным возрастом для женщин — 60 лет, относительно доступной стоимостью жизни и возможностью учета украинского стажа в соответствии с двусторонними соглашениями.

Испания имеет один из самых высоких показателей замещения заработка пенсией в Европе. В то же время для получения таких условий необходимо иметь длительный страховой стаж.

Германия может быть интересна тем, кто планирует долгую карьеру в этой стране. Здесь выше номинальные выплаты, однако необходимо учитывать пенсионный возраст в 67 лет и высокую стоимость жизни.

Поэтому украинцам, работающим за рубежом, стоит заранее позаботиться не только об уплате официальных взносов, но и о сохранении документов, подтверждающих трудовую деятельность.

Трудовые договоры, расчетные листы, справки об уплате социальных взносов и другие документы могут понадобиться при оформлении пенсии. Именно они помогут подтвердить страховой стаж и обеспечить право на выплаты за годы официальной работы — как в Украине, так и в странах ЕС.

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