По батькові хочуть зробити добровільним: що може змінитися у документах

Паспорт у руці. Фото: Новини.LIVE

В Україні пропонують дозволити людям самостійно вирішувати, чи залишати по батькові у своїх офіційних документах. Таку петицію подали до Кабінету Міністрів. Якщо ініціативу підтримають і під неї розроблять законопроєкт, люди зможуть повністю прибрати по батькові зі своїх документів, не замінюючи його іншим ім’ям.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на петицію №41/010837-26еп.

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Зараз українці можуть змінити своє по батькові, але повністю відмовитися від нього в офіційних документах закон не дозволяє. При цьому з 16 років людина може самостійно змінювати прізвище, ім’я та по батькові, а з 14 років — зробити це за згодою батьків або піклувальника.

Чому просять дозволити відмову від по батькові

Автор петиції вважає, що для частини людей по батькові може бути небажаним через особисті або сімейні обставини. Серед прикладів називають ситуації, коли людина пережила домашнє насильство або взагалі не мала стосунків із батьком.

Ще одна причина — оформлення документів та користування іноземними сервісами. У багатьох країнах ім’я складається лише з імені та прізвища, тому українська трьохкомпонентна система може створювати додаткові незручності під час реєстрації в закордонних системах, оформлення документів чи подорожей.

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Які зміни пропонують

У петиції пропонують доручити уряду розробити законопроєкт, який внесе зміни до статті 28 Цивільного кодексу України та законодавства про державну реєстрацію актів цивільного стану. За задумом автора, людина з 16 років зможе за власною заявою повністю прибрати по батькові зі своїх офіційних документів. При цьому не потрібно буде вигадувати чи додавати замість нього інше ім’я.

Для підлітків від 14 років таку можливість пропонують дозволити за згодою батьків або піклувальників.

Якщо зміни ухвалять, відсутність по батькові зможе відображатися, зокрема, у паспорті, посвідченні водія, картці платника податків та інших офіційних документах. Автор петиції наголошує, що вибір має залишатися добровільним. Тож людина зможе й надалі користуватися по батькові, якщо хоче, або ж офіційно відмовитися від нього.

Важливо, що поки це лише пропозиція. Петиція сама по собі не змінює закон і не дає можливості вже зараз прибрати по батькові з паспорта чи інших документів. Для цього спочатку мають розробити відповідний законопроєкт, а Верховна Рада — його розглянути та ухвалити.

Раніше Новини.LIVE писали, що після заміни паспорта пенсіонерам потрібно оновити дані в ПФУ. Лише після актуалізації інформації можна проходити фізичну ідентифікацію з новою ID-карткою. Якщо одразу пройти відеоперевірку, невідповідність даних може стати причиною проблем із виплатою пенсії.

Також Новини.LIVE розповідали, що українцям із паспортом іншої держави можуть спростити вихід із громадянства. Уряд закликають запровадити чіткі строки розгляду заяв, перелік документів та можливість подавати їх через консульства за кордоном. Процедура має бути доступною лише за умови підтвердження з іншої країни, щоб людина не залишилася без громадянства.