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Главная Экономика За паспорт-книжечку могут оштрафовать: сколько придется заплатить в октябре

За паспорт-книжечку могут оштрафовать: сколько придется заплатить в октябре

Ua ru
23 сентября 2026 04:32
Штрафы для владельцев старых паспортов: кому и сколько придется заплатить в октябре
Паспорт гражданина Украины. Фото: УНИАН

Закон разрешает украинцам иметь паспорт-книжечку старого образца, который не обязательно срочно менять на ID-карту. Однако после достижения определенного возраста в такой паспорт необходимо своевременно вклеить новую фотографию. Если этого не сделать, документ все же придется обменять. Известно, когда нужно обновить фотографию и сколько придется заплатить за просрочку.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственную миграционную службу.

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Паспорт-книжечка, который выдавали по образцу 1994 года, не имеет окончательной даты действия. То есть им можно пользоваться и в дальнейшем, если документ в порядке и фотографии вклеены вовремя.

Новую фотографию нужно вклеить после того, как человеку исполнилось:

  • 25 лет;
  • 45 лет.

Обратиться в ГМС или ЦНАП необходимо в течение месяца после дня рождения. Услуга бесплатная, а электронная очередь для вклеивания фотографии не требуется.

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Для этого понадобятся:

  • паспорт-книжечка;
  • заявление;
  • две фотографии размером 3,5 × 4,5 см.

Обычно фотографии вклеивают в течение пяти рабочих дней.

Что будет, если пропустить сроки

Если после 25-го или 45-го дня рождения человек не обратился вовремя, паспорт-книжечка теряет силу и подлежит обмену на ID-карту.

Есть и другой вариант: человек может обратиться в суд и получить решение, которое позволит вклеить фотографию в старый паспорт вместо замены на ID-карту.

Какие штрафы грозят

За проживание с недействительным паспортом предусмотрена ответственность в соответствии со статьей 197 КоАП:

  • если нарушение выявлено впервые — предупреждение;
  • если такое же нарушение повторилось в течение года — штраф от 17 до 51 гривен.

Важный нюанс во время военного положения

Для тех, у кого срок вклеивания фотографии наступил в период, установленный военными правилами, действует специальный порядок. Такие паспорта остаются документами, удостоверяющими личность и подтверждающими гражданство Украины, а вклеить фотографию или обменять паспорт необходимо в течение 30 календарных дней после прекращения или отмены военного положения.

Когда паспорт-книжечку придется заменить

Пропуск срока для вклеивания фотографии — не единственная причина для замены документа. ID-карту оформляют, если паспорт-книжечку:

  • потеряли;
  • украли;
  • повредили настолько, что документом уже невозможно нормально пользоваться;
  • необходимо изменить из-за новых персональных данных, например после смены фамилии;
  • владелец сам хочет перейти на ID-карту.

Если книжечка просто старая, но она целая, данные в ней актуальны и фотографии вклеены вовремя, менять ее только из-за срока действия документа не нужно.

Сколько времени сейчас занимает оформление ID-карты

Отдельно изменились сроки срочного оформления и обмена паспорта гражданина Украины. Для срочной процедуры установлен срок до семи рабочих дней. В обычном режиме паспорт оформляется в течение 20 рабочих дней.

Эти сроки касаются, в частности, оформления нового документа вместо утерянного или похищенного.

Сколько стоит оформление документа

Для получения ID-карты необходимо подать документы, предусмотренные для этой услуги, и уплатить административный сбор:

  • обычное оформление — 618 гривен;
  • срочное оформление — 988 гривен.

Оплату можно произвести через банк, терминал самообслуживания или онлайн — в зависимости от места и способа оформления документа.

Ранее Новини.LIVE писали, сколько будет стоить гражданство разных стран в 2026 году. Самые дешевые программы начинаются от 90 000 долларов, а в отдельных странах взнос достигает сотен тысяч долларов. Такой вариант позволяет быстрее получить паспорт и при определенных условиях включить в заявку членов семьи.

Также Новини.LIVE рассказывали о стоимости оформления паспорта Германии. Для взрослых базовый сбор составляет 70 евро, а для людей до 24 лет — 37,50 евро. Стоимость зависит от возраста, срочности и количества страниц документа.

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Юлия Карпова - Редактор экономических новостей
Автор:
Юлия Карпова

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