Штрафи для власників старих паспортів: кому і скільки доведеться сплатити у жовтні

За паспорт-книжечку можуть оштрафувати: скільки доведеться платити у жовтні
Українцям закон дозволяє мати паспорт-книжечку старого зразка, який не обов'язково терміново міняти на ID-картку. Але після певної вікової межі у такий паспорт потрібно вчасно вклеїти нову фотографію. Якщо цього не зробити, документ все ж доведеться обміняти. Відомо, коли потрібно оновити фото та скільки доведеться заплатити за прострочення.
Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Державну міграційну службу.
Паспорт-книжечка, який видавали за зразком 1994 року, не має кінцевої дати дії. Тобто ним можна користуватися й надалі, якщо документ в порядку та фотографії вклеєні вчасно.
Нове фото потрібно вклеїти після того, як людині виповнилося:
- 25 років;
- 45 років.
Звернутися до ДМС або ЦНАПу потрібно протягом місяця після дня народження. Послуга безкоштовна, а електронна черга для вклеювання фото не потрібна.
Для цього знадобляться:
- паспорт-книжечка;
- заява;
- дві фотографії розміром 3,5 × 4,5 см.
Зазвичай фото вклеюють протягом п'яти робочих днів.
Що буде, якщо пропустити строки
Якщо після 25-го або 45-го дня народження людина не звернулася вчасно, паспорт-книжечка втрачає чинність і підлягає обміну на ID-картку.
Є й інший варіант: людина може звернутися до суду та отримати рішення, яке дозволить вклеїти фото в старий паспорт замість обміну на ID-картку.
Які штрафи загрожують
За проживання з недійсним паспортом відповідальність передбачена статтею 197 КУпАП:
- якщо порушення виявили вперше — попередження;
- якщо таке саме порушення повторилося протягом року — штраф від 17 до 51 гривень.
Важливий нюанс під час воєнного стану
Для тих, у кого строк вклеювання фото настав у період, визначений воєнними правилами, діє спеціальний порядок. Такі паспорти залишаються документами, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, а вклеїти фото або обміняти паспорт потрібно протягом 30 календарних днів після припинення чи скасування воєнного стану.
Коли паспорт-книжечку доведеться замінити
Втрата строку для вклеювання фото — не єдина причина для обміну документа. ID-картку оформлюють, якщо паспорт-книжечку:
- загубили;
- викрали;
- пошкодили настільки, що документом уже не можна нормально користуватися;
- потрібно змінити через нові персональні дані, наприклад після зміни прізвища;
- власник сам хоче перейти на ID-картку.
Якщо книжечка просто стара, але вона ціла, дані в ній актуальні і фото вклеєні вчасно, міняти її лише через вік документа не потрібно.
Скільки часу зараз займає оформлення ID-картки
Окремо змінилися строки термінового оформлення та обміну паспорта громадянина України. Для термінової процедури встановлено строк до семи робочих днів. У звичайному режимі паспорт оформлюється протягом 20 робочих днів.
Ці строки стосуються, серед іншого, оформлення нового документа замість втраченого або викраденого.
Скільки коштує оформлення документа
Для отримання ID-картки треба подати документи, передбачені для цієї послуги, та сплатити адміністративний збір:
- звичайне оформлення — 618 гривень;
- термінове оформлення — 988 гривень.
Оплату можна провести через банк, термінал самообслуговування або онлайн — залежно від місця та способу оформлення документа.
Раніше Новини.LIVE писали, скільки коштує громадянство різних країн у 2026 році. Найдешевші програми стартують від 90 000 доларів, а в окремих країнах внесок сягає сотень тисяч доларів. Такий варіант дозволяє швидше отримати паспорт і за певних умов включити до заявки членів сім’ї.
Також Новини.LIVE розповідали про вартість оформлення паспорта Німеччини. Для дорослих базовий збір становить 70 євро, а для людей до 24 років — 37,50 євро. Вартість змінюється залежно від віку, терміновості та кількості сторінок документа.