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Головна Економіка За паспорт-книжечку можуть оштрафувати: скільки доведеться платити у жовтні

За паспорт-книжечку можуть оштрафувати: скільки доведеться платити у жовтні

Ua ru
23 вересня 2026 04:32
Штрафи для власників старих паспортів: кому і скільки доведеться сплатити у жовтні
Паспорт громадянина України. Фото: УНІАН

Українцям закон дозволяє мати паспорт-книжечку старого зразка, який не обов'язково терміново міняти на ID-картку. Але після певної вікової межі у такий паспорт потрібно вчасно вклеїти нову фотографію. Якщо цього не зробити, документ все ж доведеться обміняти. Відомо, коли потрібно оновити фото та скільки доведеться заплатити за прострочення.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Державну міграційну службу.

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Паспорт-книжечка, який видавали за зразком 1994 року, не має кінцевої дати дії. Тобто ним можна користуватися й надалі, якщо документ в порядку та фотографії вклеєні вчасно.

Нове фото потрібно вклеїти після того, як людині виповнилося:

  • 25 років;
  • 45 років.

Звернутися до ДМС або ЦНАПу потрібно протягом місяця після дня народження. Послуга безкоштовна, а електронна черга для вклеювання фото не потрібна.

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Для цього знадобляться:

  • паспорт-книжечка;
  • заява;
  • дві фотографії розміром 3,5 × 4,5 см.

Зазвичай фото вклеюють протягом п'яти робочих днів.

Що буде, якщо пропустити строки

Якщо після 25-го або 45-го дня народження людина не звернулася вчасно, паспорт-книжечка втрачає чинність і підлягає обміну на ID-картку.

Є й інший варіант: людина може звернутися до суду та отримати рішення, яке дозволить вклеїти фото в старий паспорт замість обміну на ID-картку.

Які штрафи загрожують

За проживання з недійсним паспортом відповідальність передбачена статтею 197 КУпАП:

  • якщо порушення виявили вперше — попередження;
  • якщо таке саме порушення повторилося протягом року — штраф від 17 до 51 гривень.

Важливий нюанс під час воєнного стану

Для тих, у кого строк вклеювання фото настав у період, визначений воєнними правилами, діє спеціальний порядок. Такі паспорти залишаються документами, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, а вклеїти фото або обміняти паспорт потрібно протягом 30 календарних днів після припинення чи скасування воєнного стану.

Коли паспорт-книжечку доведеться замінити

Втрата строку для вклеювання фото — не єдина причина для обміну документа. ID-картку оформлюють, якщо паспорт-книжечку:

  • загубили;
  • викрали;
  • пошкодили настільки, що документом уже не можна нормально користуватися;
  • потрібно змінити через нові персональні дані, наприклад після зміни прізвища;
  • власник сам хоче перейти на ID-картку.

Якщо книжечка просто стара, але вона ціла, дані в ній актуальні і фото вклеєні вчасно, міняти її лише через вік документа не потрібно.

Скільки часу зараз займає оформлення ID-картки

Окремо змінилися строки термінового оформлення та обміну паспорта громадянина України. Для термінової процедури встановлено строк до семи робочих днів. У звичайному режимі паспорт оформлюється протягом 20 робочих днів.

Ці строки стосуються, серед іншого, оформлення нового документа замість втраченого або викраденого.

Скільки коштує оформлення документа

Для отримання ID-картки треба подати документи, передбачені для цієї послуги, та сплатити адміністративний збір:

  • звичайне оформлення — 618 гривень;
  • термінове оформлення — 988 гривень.

Оплату можна провести через банк, термінал самообслуговування або онлайн — залежно від місця та способу оформлення документа.

Раніше Новини.LIVE писали, скільки коштує громадянство різних країн у 2026 році. Найдешевші програми стартують від 90 000 доларів, а в окремих країнах внесок сягає сотень тисяч доларів. Такий варіант дозволяє швидше отримати паспорт і за певних умов включити до заявки членів сім’ї.

Також Новини.LIVE розповідали про вартість оформлення паспорта Німеччини. Для дорослих базовий збір становить 70 євро, а для людей до 24 років — 37,50 євро. Вартість змінюється залежно від віку, терміновості та кількості сторінок документа.

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Юлія Карпова - Редактор економічних новин
Автор:
Юлія Карпова

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