Штрафи для власників старих паспортів: кому і скільки доведеться сплатити у жовтні

Паспорт громадянина України. Фото: УНІАН

Українцям закон дозволяє мати паспорт-книжечку старого зразка, який не обов'язково терміново міняти на ID-картку. Але після певної вікової межі у такий паспорт потрібно вчасно вклеїти нову фотографію. Якщо цього не зробити, документ все ж доведеться обміняти. Відомо, коли потрібно оновити фото та скільки доведеться заплатити за прострочення.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Державну міграційну службу.

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Паспорт-книжечка, який видавали за зразком 1994 року, не має кінцевої дати дії. Тобто ним можна користуватися й надалі, якщо документ в порядку та фотографії вклеєні вчасно.

Нове фото потрібно вклеїти після того, як людині виповнилося:

25 років;

45 років.

Звернутися до ДМС або ЦНАПу потрібно протягом місяця після дня народження. Послуга безкоштовна, а електронна черга для вклеювання фото не потрібна.

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Для цього знадобляться:

паспорт-книжечка;

заява;

дві фотографії розміром 3,5 × 4,5 см.

Зазвичай фото вклеюють протягом п'яти робочих днів.

Що буде, якщо пропустити строки

Якщо після 25-го або 45-го дня народження людина не звернулася вчасно, паспорт-книжечка втрачає чинність і підлягає обміну на ID-картку.

Є й інший варіант: людина може звернутися до суду та отримати рішення, яке дозволить вклеїти фото в старий паспорт замість обміну на ID-картку.

Які штрафи загрожують

За проживання з недійсним паспортом відповідальність передбачена статтею 197 КУпАП:

якщо порушення виявили вперше — попередження;

якщо таке саме порушення повторилося протягом року — штраф від 17 до 51 гривень.

Важливий нюанс під час воєнного стану

Для тих, у кого строк вклеювання фото настав у період, визначений воєнними правилами, діє спеціальний порядок. Такі паспорти залишаються документами, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, а вклеїти фото або обміняти паспорт потрібно протягом 30 календарних днів після припинення чи скасування воєнного стану.

Коли паспорт-книжечку доведеться замінити

Втрата строку для вклеювання фото — не єдина причина для обміну документа. ID-картку оформлюють, якщо паспорт-книжечку:

загубили;

викрали;

пошкодили настільки, що документом уже не можна нормально користуватися;

потрібно змінити через нові персональні дані, наприклад після зміни прізвища;

власник сам хоче перейти на ID-картку.

Якщо книжечка просто стара, але вона ціла, дані в ній актуальні і фото вклеєні вчасно, міняти її лише через вік документа не потрібно.

Скільки часу зараз займає оформлення ID-картки

Окремо змінилися строки термінового оформлення та обміну паспорта громадянина України. Для термінової процедури встановлено строк до семи робочих днів. У звичайному режимі паспорт оформлюється протягом 20 робочих днів.

Ці строки стосуються, серед іншого, оформлення нового документа замість втраченого або викраденого.

Скільки коштує оформлення документа

Для отримання ID-картки треба подати документи, передбачені для цієї послуги, та сплатити адміністративний збір:

звичайне оформлення — 618 гривень;

термінове оформлення — 988 гривень.

Оплату можна провести через банк, термінал самообслуговування або онлайн — залежно від місця та способу оформлення документа.

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