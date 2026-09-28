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Главная Экономика Новые правила ID в Польше: какие изменения ждут украинцев

Новые правила ID в Польше: какие изменения ждут украинцев

Ua ru
28 сентября 2026 13:30
Польша меняет выдачу удостоверений с декабря: что нужно знать украинцам
Документы в Польше. Фото: Pexels

В Польше с 1 декабря 2026 года изменятся правила получения удостоверения личности — dowód osobisty. После введения новых правил заявитель сможет указать гмину, в которой хочет получить готовый документ, даже если заявление подавалось в другом месте. Изменения призваны упростить получение документов для людей, которые живут или работают вдали от места регистрации.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на In Poland.

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В настоящее время заявление на dowód osobisty можно подать в любой гмине независимо от места прописки, но готовый документ нужно забирать именно в том органе, который принял заявление. С декабря этот порядок изменится. Процесс передачи готовых удостоверений между учреждениями также должен стать более прозрачным.

Изначально изменения планировалось ввести с 1 июля 2026 года. После общественных консультаций дату перенесли на 1 декабря.

Что будет в случае ошибки чиновника

Отдельные изменения касаются ситуаций, когда удостоверение личности аннулировали из-за ошибки должностного лица. После вступления в силу новых правил такой документ можно будет восстановить в течение 30 дней с момента аннулирования.

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При этом не потребуется проходить полную административную процедуру. Восстановление будет носить технический характер.

Какие еще изменения готовят для украинцев

Украинцы в Польше сейчас могут претендовать на минимальную пенсию после уплаты страхового взноса в ZUS и при условии достижения пенсионного возраста. Но правила предлагают изменить: для получения выплаты хотят требовать накопленные и индексированные взносы на сумму не менее 25 минимальных зарплат. Авторы законопроекта связывают эту инициативу со снижением рисков так называемого "пенсионного туризма" и отдельно упоминают граждан Украины.

В настоящее время пенсионный возраст для мужчин составляет 65 лет, для женщин — 60 лет, а страховой стаж — не менее 25 и 20 лет соответственно. Польша также может учесть стаж, полученный в Украине, если периоды работы не пересекаются. Поэтому даже один месяц официальной работы в Польше с уплатой взносов в ZUS сейчас может открыть путь к минимальной пенсии.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как работа за рубежом может повлиять на украинскую пенсию. Польский стаж могут суммировать с украинским, если периоды подтверждены и не совпадают, а для Германии действует иной порядок. Годы работы в Германии могут помочь получить право на пенсию в Украине, но их не учитывают для увеличения размера выплаты.

Также Новини.LIVE писали, что Польша может столкнуться с новой волной украинских беженцев этой зимой. У польских властей уже есть отработанные процедуры приема, размещения и координации людей, которые могут прибыть из-за ухудшения ситуации в Украине. В то же время возможное увеличение числа беженцев пока остается лишь гипотетическим сценарием.

Польша правила документы украинцы в Польше удостоверение
Юлия Карпова - Редактор экономических новостей
Автор:
Юлия Карпова

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