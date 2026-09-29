Изменения для украинцев в Польше с 1 октября: к чему готовиться в ближайшее время

Люди на улице польского города. Фото: Pexels

Находясь за границей на постоянном месте жительства, не помешает разобраться в вопросах минимальной зарплаты, социальных выплат, специальных правил для иностранцев и пр. Для украинцев в Польше это особенно важно, учитывая количество лиц, получивших временную защиту, и трудоустроенных граждан. Мы разобрались, к чему следует готовиться по состоянию на октябрь 2026 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что ждет украинцев в Польше с 1 октября.

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Какая минимальная зарплата в Польше

Государство гарантирует сотрудникам выплату в размере 4 806 злотых брутто до вычета обязательных налогов и сборов — это ориентировочно 56 000 грн. В то же время минимальная зарплата "на руки" в октябре 2026 года составляет около 3 605,85 злотых (42 000 грн). А почасовая ставка равна 31,40 злотых брутто.

Стоит отметить, что с 1 января сумма финансового обеспечения увеличится на 144 злотых. В Польше одобрили повышение минимальной зарплаты до 4 950 злотых брутто (+3%). Для сравнения, в проекте госбюджета Украины на 2027 год предусмотрена МЗП на уровне 9 546 грн.

Минимальная пенсия с 1 октября

Согласно данным Фонда социального страхования Польши (ZUS), размер минимального пенсионного обеспечения составляет 1 978,49 злотых брутто (около 23 500 грн). После индексации в марте 2026 года сумма увеличилась на 5,3%. Аналогичная ситуация — с пенсиями по потере кормильца и в связи с полной нетрудоспособностью.

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"Социальная пенсия тоже увеличилась до 1 978,49 злотых. Пенсия по частичной инвалидности с 1 марта 2026 года составляет 1 483,87 злотых. Лимит пособия для лиц, не способных жить самостоятельно, повысили до 2 687,67 злотых", — уточнили в ZUS.

Выплаты 800+ для украинцев

Наши граждане продолжат получать выплаты по программе, если будут соблюдать обязательные требования. Для начисления денег в размере 800 злотых ежемесячно на каждого ребенка до 18 лет необходимо:

фактически проживать с ребенком в Польше;

официально работать или иметь иную занятость;

отдать ребенка в польское учебное заведение;

иметь активный статус PESEL UKR.

До 31 августа 2026 года некоторые украинцы должны были обновить данные в реестре PESEL. Кто не успел — лишился временной защиты, а вместе с ней — права на социальную помощь. Поэтому наши граждане, у которых отметка UKR сменилась на NUE, больше не получают выплаты по программе 800+.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что в Польше изменятся правила получения удостоверения личности. Они вступят в силу с 1 декабря 2026 года и будут касаться места получения готового документа. Больше не придется забирать удостоверение dowód osobisty лишь в пункте подачи заявления.

Также Новини.LIVE сообщали, что с 1 января 2027 года в Польше планируют повысить минимальную зарплату. Вместо 4 806 злотых брутто в месяц работники будут гарантированно получать 4 950 злотых. А минимальная почасовая ставка повысится до 32,30 злотых.