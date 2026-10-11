Туризм у Польщі: які курорти та міста обирають іноземні туристи

Туристи йдуть в гори. Фото: УНІАН

Польща дедалі активніше конкурує за увагу іноземних туристів із традиційними європейськими напрямками. Країна вже випередила Португалію за кількістю відвідувачів і посіла восьме місце в Європі. Водночас туристичний інтерес поступово виходить за межі найбільш відомих міст і курортів, а мандрівники відкривають для себе нові регіони.

Про це повідомляє інформаційний портал Польщі inPoland, передають Новини.LIVE.

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Іноземці дедалі частіше обирають Польщу

За словами генерального секретаря Польської туристичної палати Павела Радолінського, значну частину іноземних гостей становлять туристи з сусідніх держав. Зокрема, німці та чехи часто приїздять на польське балтійське узбережжя. Натомість туристи з Іспанії та Італії відвідують країну протягом усього року. Додатковим фактором для коротких поїздок стали бюджетні авіаперевезення. Завдяки лоукостерам іноземці приїздять до Польщі на вікенди, зокрема до Варшави, Кракова та Труймяста.

Туристи шукають не лише великі міста

Польський туристичний ринок поступово розширюється і за рахунок менших населених пунктів. Серед таких напрямків Радолінський виділяє Свіноуйсьце та Закопане. Водночас дедалі більше зацікавлення іноземних мандрівників викликають Підляшшя та Нижня Сілезія. Туристичний потік охоплює не лише традиційні центри, а й регіони, які раніше були менш помітними для іноземної аудиторії.

Де відпочивають самі поляки

Поляки також переважно проводять відпустку всередині країни. Найбільший попит мають два традиційні напрямки — Балтійське море та Татри. Водночас кількість громадян Польщі, які вирушають на відпочинок за кордон, також зростає. Серед найпопулярніших закордонних напрямків — Туреччина, Греція та Єгипет.

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Відпочинок залишається недоступним для частини населення

Попри зростання туристичної активності, відпочивати можуть далеко не всі поляки. Цього року майже третина жителів країни взагалі не їздила у відпустку. Основною причиною став брак коштів громадян Польщі.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE повідомляли про вклад українців у польську економіку. Про це розповіла колишня перша леді Польщі Жоланта Кваснєвська. За її словами, вона не уявляє Польщу без українців.

Також Новини.LIVE розповідали, хто зможе отримати додаткові виплати у Польщі. На виплати можуть претендувати громадяни України з дійсним статусом тимчасового захисту. Головна вимога — проживання з дітьми на території Польщі.