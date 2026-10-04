Кваснєвська про українців у Польщі: який економічний внесок зробили громадяни України

Склад. Фото: УНІАН

Польща залишається однією з країн, яка в собі налічує велику кількість українців. Колишня перша леді Польщі Жоланта Кваснєвська розповіла про зміни у суспільній та політичній дискусії країни. Окремо вона висловилася про ставлення поляків до українців, які живуть і працюють у Польщі після початку повномасштабної війни.

Сайт Новини.LIVE дізнавався про ставлення колишньої першої леді Польщі Жоланти Кваснєвської до українців.

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Кваснєвська розкритикувала тон політичних дискусій

За словами Кваснєвської, їй дедалі складніше стежити за політичними суперечками та дискусіями у медіа й соцмережах. Вона звернула увагу на агресивну лексику, образи та поширення неправдивих тверджень. Колишня перша леді зазначила, що соціальні мережі дають можливість публічно говорити речі, які можуть завдавати людям болю.

Вона також заявила, що в політичних суперечках, на її думку, на другий план відійшла людина, а разом із нею — важливість самої Польщі. Кваснєвська пов'язала це і з ситуацією навколо війни в Україні. Вона закликала польське суспільство більше зосереджуватися на спільній безпеці та не допустити перенесення війни за східний кордон Польщі.

Що вона сказала про українців

Окремою темою розмови стало ставлення поляків до громадян України. Кваснєвська визнала, що за участю українців у Польщі трапляються різні інциденти. Водночас вона наголосила, що подібні випадки можуть траплятися і за участю польських громадян.

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На її думку, проблема виникає тоді, коли окремі ситуації використовують для формування негативного образу всієї української спільноти.

"Більше такого дистанціювання і більше поваги, оскільки кожен із нас має свою гідність", — заявила Кваснєвська.

"Не уявляю Польщу без українців"

Кваснєвська також звернула увагу на економічний аспект присутності українців у Польщі. За її словами, громадяни України відіграють значну роль у польській економіці та сфері послуг. Вона заявила, що їй складно уявити функціонування Польщі без українців, які приїхали до країни. Таким чином, її зауваження стосувалися не лише суспільного сприйняття окремих інцидентів, а й ширшої ролі українців у польському житті.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, що очікує українців у Польщі з 1 жовтня. Перебуваючи за кордоном на постійному місці проживання, треба орієнтуватися у питаннях мінімальної зарплати, соціальних виплат, спеціальних правил для іноземців. Для українців у Польщі це особливо важливо, враховуючи кількість осіб із тимчасовим захистом і працевлаштованих громадян.

Також Новини.LIVE повідомляли, скільки можуть заробити громадяни України в Польщі на заробітках. Все більше українців розглядають роботу в Польщі, як можливість попрацювати кілька місяців, заробити гроші й повернутися додому. Такий тимчасовий формат особливо приваблює людей напередодні зими.