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Головна Економіка Українці можуть заощадити кошти на курячих яйцях: де найдешевша упаковка

Українці можуть заощадити кошти на курячих яйцях: де найдешевша упаковка

Ua ru
29 вересня 2026 17:12
Ціни на яйця почали тиждень з падіння: в яких супермаркетах найдешевша упаковка
Курячі яйця в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Деякі супермаркети переписали вартість курячих яєць у бік зниження. Ціни на продукт стали приємнішими для споживачів, хоча загальна тенденція до дорожчання зберіглася. Українцям не радять очікувати низхідного тренду найближчим часом, оскільки з наближенням зими ситуація традиційно погіршується. Ми дізналися, де упаковка яєць коштує найдешевше.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на яйця в супермаркетах України станом на вівторок, 29 вересня.

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Скільки коштує упаковка яєць

Згідно з Мінфіном, середня вартість упаковки яєць категорії С1 перебуває в діапазоні 81,65-84,25 грн. Ще в суботу, 26 вересня, нижня межа становила 78,99 грн — продукт демонструє сталу тенденцію до дорожчання. Індекс споживчих цін склав 121,80% відносно серпня, отже маємо висхідну динаміку на рівні 21,80%.

З іншого боку, мінімальна вартість упаковки в деяких супермаркетах України знизилася за кілька днів. Наприклад, в АТБ і Форі продавали фасований десяток за 73,30 грн у суботу, а вже у вівторок мінімальна ціна опустилася до 68,90 і 65,90 грн відповідно. Аналогічні коливання відбулися у Сільпо.

Ми промоніторили офіційні онлайн-магазини популярних продуктових мереж і з’ясували, скільки українці повинні заплатити за звичайну упаковку курячих яєць станом на 29 вересня 2026 року. Витрати починаються з таких сум:

Читайте також:
  • Сільпо — 39,19 грн (було 59,91 грн);
  • Варус — 52,90 грн (зі знижкою — 49,90 грн);
  • Фора — 65,90 грн (було 73,30 грн);
  • АТБ — 68,90 грн (було 73,30 грн);
  • Метро — 73 грн;
  • Новус — 73,99 грн;
  • Ашан — 74 грн (було 71,20 грн);
  • МегаМаркет — 80,50 грн.
Інфографіка з цінами на яйця
Мінімальна вартість упаковки курячих яєць. Фото: Новини.LIVE

Що буде з цінами на продукти в Україні

Фінансовий аналітик Олексій Кущ в ефірі проєкту Новини.LIVE "Світ на зламі" розповів, що в собівартість продуктів харчування входять витрати на логістику. Залежно від виробу, частка може доходити до 40%. Тому в разі дорожчання пального будуть зростати ціни на споживчі товари.

"На хліб, молоко, яйця, овочі, фрукти, олію, борошно, якісь крупи треба вводити знижений ПДВ десь на рівні 5-8%. А компенсувати можна збільшенням податку на додану вартість на дорогі товари, преміальні вироби й елітні автомобілі", — зазначив фахівець.

Він бачить зниження податку на додану вартість ефективним інструментом підтримки бізнесу і стримування цін на продукти. У протилежному випадку дорожчання не уникнути: вже восени 2026 року вартість базових товарів може підвищитися на 10-15% і навіть більше.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що в Україні можливі масові скорочення персоналу в супермаркетах. Водночас звільнення працівників повинно відбуватися з дотриманням трудового законодавства. При виборі кандидатів необхідно враховувати кваліфікацію та продуктивність праці.

Також Новини.LIVE розповідали, що буде з цінами на газ для побутових споживачів. Уряд продовжив дію спеціальних умов на ринку блакитного палива до 31 березня 2027 року. Тобто українці зможуть платити від 7,96 грн за кубометр газу в період опалювального сезону.

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Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська

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