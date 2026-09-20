Скорочення персоналу у магазинах: хто першим залишиться без роботи

Касир обслуговує покупців на касі супермаркету. Фото: magnific.com

Закриття магазинів, оптимізація витрат чи зміни у роботі торговельних мереж можуть стати причиною скорочення персоналу. Під нього можуть потрапити продавці, касири та інші працівники магазинів. Водночас роботодавець не має права довільно визначати, кого звільняти. Закон передбачає конкретні критерії — насамперед кваліфікацію та продуктивність праці, а також переваги для окремих категорій працівників.

Про це повідомила "Судово-юридична газета", передають Новини.LIVE.

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Хто має перевагу під час скорочення

Поширене уявлення про те, що роботодавець може спочатку звільнити молодих або старших працівників, не відповідає встановленому законом порядку.

Відповідно до частини першої статті 42 Кодексу законів про працю України, у разі скорочення чисельності або штату переважне право залишитися на роботі мають працівники з вищою кваліфікацією та більшою продуктивністю праці.

Наприклад, якщо у магазині працюють п’ять продавців, але після скорочення має залишитися лише троє, роботодавець повинен порівняти показники їхньої роботи.

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Серед критеріїв можуть враховуватися:

результати продажів;

виконання планових показників;

якість виконання посадових обов’язків;

професійні навички;

наявність дисциплінарних стягнень;

інші показники, які характеризують роботу працівника.

Таким чином, кращі результати роботи та вищий рівень професійної підготовки дають працівникові перевагу під час визначення того, хто залишиться на посаді.

Кого звільнять, якщо продавці мають однакові показники

Якщо працівники мають приблизно однакову кваліфікацію та продуктивність праці, застосовується частина друга статті 42 КЗпП України. У такому випадку перевагу при залишенні на роботі закон надає окремим категоріям працівників.

Зокрема, таке право мають:

працівники, які мають двох і більше утриманців;

особи, у сім’ї яких немає інших працівників із самостійним заробітком;

працівники з тривалим безперервним стажем роботи на цьому підприємстві;

працівники, які навчаються у закладах освіти без відриву від виробництва;

учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, особи з інвалідністю внаслідок війни та члени сімей загиблих ветеранів;

автори винаходів, корисних моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій;

працівники, які отримали на цьому підприємстві трудове каліцтво або професійне захворювання;

особи з числа депортованих з України протягом п’яти років після повернення на постійне місце проживання;

батьків, які виховують дітей без матері;

опікунів, піклувальників, прийомних батьків та батьків-вихователів неповнолітніх дітей.

Окремі гарантії поширюються і на мобілізованих працівників та осіб, які проходять військову службу. За ними на період служби зберігаються місце роботи та посада, тому звільнення через скорочення під час виконання військового обов’язку не допускається.

Яких правил має дотримуватися роботодавець

Навіть якщо конкретного продавця визначили як працівника, посада якого підлягає скороченню, роботодавець не може звільнити його одразу. Необхідно дотриматися передбаченої законодавством процедури.

Працівника мають попередити за два місяці

Згідно зі статтею 49-2 КЗпП України, про майбутнє звільнення працівника мають персонально попередити не пізніше ніж за два місяці.

Тобто повідомлення про скорочення не може бути зроблене безпосередньо в день звільнення або за кілька днів до нього.

Спочатку мають запропонувати іншу вакансію

Одночасно з попередженням про звільнення роботодавець повинен запропонувати працівникові іншу вакантну посаду на підприємстві, якщо така робота є.

Наприклад, у торговельній мережі продавцеві можуть запропонувати вакансію в іншому магазині, посаду адміністратора або іншу роботу, яка відповідає вимогам законодавства та наявним вакансіям.

У передбачених випадках потрібна згода профспілки

Якщо на підприємстві працює первинна профспілкова організація, звільнення за скороченням у передбачених законом випадках потребує її попередньої згоди відповідно до статті 43 КЗпП України.

Таким чином, роботодавець має виконати не лише вимоги щодо вибору працівника, а й усі процедурні правила, які передують звільненню.

Хто може потрапити під скорочення першим

Під час скорочення у магазині чи супермаркеті роботодавець не може просто обрати працівника на власний розсуд.

Насамперед враховуються кваліфікація та продуктивність праці. Тому серед продавців під скорочення можуть потрапити працівники з нижчою кваліфікацією та гіршими показниками роботи.

Якщо ж професійні показники працівників однакові, враховується їхнє переважне право на залишення на роботі відповідно до статті 42 КЗпП України. За інших рівних умов більше гарантій мають працівники, які належать до визначених законом категорій.

Водночас для окремих працівників діють додаткові гарантії від звільнення через скорочення. Зокрема, йдеться про вагітних жінок, працівників із малолітніми дітьми та мобілізованих осіб.

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