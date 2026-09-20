Сокращение персонала в магазинах: кто первым останется без работы

Кассир обслуживает покупателей на кассе супермаркета. Фото: magnific.com

Закрытие магазинов, оптимизация расходов или изменения в работе торговых сетей могут стать причиной сокращения персонала. Под сокращение могут попасть продавцы, кассиры и другие сотрудники магазинов. В то же время работодатель не имеет права произвольно определять, кого увольнять. Закон предусматривает конкретные критерии — прежде всего квалификацию и производительность труда, а также преимущества для отдельных категорий работников.

Об этом сообщила "Судебно-юридическая газета" передают Новини.LIVE.

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Кто имеет преимущество при сокращении

Распространенное представление о том, что работодатель может сначала уволить молодых или пожилых работников, не соответствует установленному законом порядку.

Согласно части первой статьи 42 Кодекса законов о труде Украины, в случае сокращения численности или штата преимущественное право остаться на работе имеют работники с более высокой квалификацией и большей производительностью труда.

Например, если в магазине работают пять продавцов, но после сокращения должны остаться только трое, работодатель должен сравнить показатели их работы.

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Среди критериев могут учитываться:

результаты продаж;

выполнение плановых показателей;

качество выполнения должностных обязанностей;

профессиональные навыки;

наличие дисциплинарных взысканий;

другие показатели, характеризующие работу сотрудника.

Таким образом, лучшие результаты работы и более высокий уровень профессиональной подготовки дают работнику преимущество при определении того, кто останется на должности.

Кого уволят, если у продавцов одинаковые показатели

Если работники имеют примерно одинаковую квалификацию и производительность труда, применяется часть вторая статьи 42 КЗоТ Украины. В таком случае преимущество при сохранении на работе закон предоставляет отдельным категориям работников.

В частности, таким правом обладают:

работники, имеющие двух и более иждивенцев;

лица, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком;

работники с длительным непрерывным стажем работы на данном предприятии;

работники, обучающиеся в учебных заведениях без отрыва от производства;

участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства, лица с инвалидностью вследствие войны и члены семей погибших ветеранов;

авторы изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и рационализаторских предложений;

работники, получившие на данном предприятии производственную травму или профессиональное заболевание;

лица из числа депортированных из Украины в течение пяти лет после возвращения на постоянное место жительства;

родители, воспитывающие детей без матери;

опекуны, попечители, приемные родители и родители-воспитатели несовершеннолетних детей.

Отдельные гарантии распространяются и на мобилизованных работников и лиц, проходящих военную службу. За ними на период службы сохраняются место работы и должность, поэтому увольнение в связи с сокращением во время выполнения воинского долга не допускается.

Каких правил должен придерживаться работодатель

Даже если конкретного продавца определили как работника, должность которого подлежит сокращению, работодатель не может уволить его сразу. Необходимо соблюсти предусмотренную законодательством процедуру.

Работника должны предупредить за два месяца

Согласно статье 49-2 КЗоТ Украины, о предстоящем увольнении работника необходимо лично предупредить не позднее чем за два месяца.

То есть уведомление о сокращении не может быть сделано непосредственно в день увольнения или за несколько дней до него.

Сначала необходимо предложить другую вакансию

Одновременно с предупреждением об увольнении работодатель должен предложить работнику другую вакантную должность на предприятии, если такая работа имеется.

Например, в торговой сети продавцу могут предложить вакансию в другом магазине, должность администратора или другую работу, соответствующую требованиям законодательства и имеющимся вакансиям.

В предусмотренных случаях требуется согласие профсоюза

Если на предприятии действует первичная профсоюзная организация, увольнение в связи с сокращением в предусмотренных законом случаях требует ее предварительного согласия в соответствии со статьей 43 КЗоТ Украины.

Таким образом, работодатель должен выполнить не только требования, касающиеся выбора работника, но и все процедурные правила, предшествующие увольнению.

Кто может попасть под сокращение первым

При сокращении в магазине или супермаркете работодатель не может просто выбрать работника по своему усмотрению.

В первую очередь учитываются квалификация и производительность труда. Поэтому среди продавцов под сокращение могут попасть работники с более низкой квалификацией и худшими показателями работы.

Если же профессиональные показатели работников одинаковы, учитывается их преимущественное право на сохранение рабочего места в соответствии со статьей 42 КЗоТ Украины. При прочих равных условиях больше гарантий имеют работники, относящиеся к определенным законом категориям.

В то же время для отдельных работников действуют дополнительные гарантии от увольнения в связи с сокращением. В частности, речь идет о беременных женщинах, работниках с малолетними детьми и мобилизованных лицах.

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