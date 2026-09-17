Двойная оплата в командировке: за что начисляют компенсацию

Мужчина с чемоданами. Фото: Pexels

Когда начальник просит выйти на работу в выходной или отправляет в командировку в выходной день, первая мысль: "Мне за это должны заплатить вдвое больше". Но на практике всё обстоит несколько иначе. За один и тот же выходной день один сотрудник получит двойную зарплату, второй — дополнительный выходной, а третий — лишь стандартные суточные на питание. Все зависит от того, чем именно работник занимался в свой законный день отдыха.

Сайт Новини.LIVE выяснял, при каких условиях могут выплатить двойной оклад, а когда — ничего.

Реклама

На что вы имеете право в командировке

Чтобы понять, сколько денег или дней отдыха вам причитается, необходимо вспомнить, как именно прошла ваша командировка в выходной день. Если в воскресенье вы не просто сидели в отеле, а выполняли свои непосредственные обязанности, этот день считается работой в выходной день. За эти часы вам обязаны заплатить в двойном размере.

Если начальник велел садиться в поезд или автобус в воскресенье, чтобы с понедельника уже быть на месте, двойной денежной оплаты за этот день не будет. Однако вам обязаны предоставить другой день для отдыха уже после того, как вы вернетесь домой.

А если вы целый день ехали в поезде и при этом не выполняли никакой работы, двойной оплаты или отгула ждать не стоит. За этот день вам выплатят только обычные суточные, которые можно потратить на питание или другие мелкие расходы.

Читайте также:

Что стоит помнить

Эксперты отмечают, что деньги платят за работу, а за дорогу в выходной день дают отдых. Поэтому перед поездкой всегда следует уточнять у руководителя, что именно написано в приказе о вашей командировке. Чтобы по возвращении не возникло неприятных сюрпризов с выплатами и собственным потраченным временем.

С чем еще стоит ознакомиться

Кроме того, ранее Новини.LIVE рассказывали, за какие обязанности работодатель обязан вам заплатить. Ведь выполнение новых дополнительных заданий от руководства, не входящих в перечень ваших должностных обязанностей, не является обязательным. Если просьба выполнить отдельную работу выходит за рамки трудового договора, ее выполнение требует обязательного согласия работника и надлежащей оплаты труда.

Также Новини.LIVE сообщали, на какие выплаты может претендовать работник при увольнении. Ведь увольнение с работы — это всегда волнующий процесс. Но самое главное, что он должен завершиться полным и честным денежным расчетом.