Дополнительные обязанности работника в 2026 году: что гласит закон и какие доплаты предусмотрены

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Получение новых дополнительных заданий от руководства, не входящих в перечень ваших должностных обязанностей, не является обязательным к выполнению. Если просьба выполнить отдельную работу выходит за рамки трудового договора, ее выполнение требует обязательного согласия работника и надлежащей оплаты труда. Главным критерием остается перечень ваших обязанностей в должностной инструкции и трудовом договоре, на которые работник может опираться.

Сайт Новини.LIVE изучил права работника и работодателя, а также способы их защиты в случае нарушений.

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Права работодателя и пределы трудовой функции

Согласно статье 31 КЗоТ Украины, работодатель не имеет права требовать от работника выполнения задач, не указанных в трудовом договоре или в должностной инструкции.

Как объясняют эксперты, если новое поручение входит в трудовые функции специалиста, отказаться от его выполнения он не может. В таком случае речь идет об обычном перераспределении рабочей нагрузки в рамках установленной должности. Это не требует дополнительных соглашений или письменных разрешений.

Если же задание не предусмотрено должностными обязанностями, работодатель обязан получить письменное согласие работника. Например: директор просит вас сходить в магазин и купить ему кофе. В таком случае вы имеете полное право требовать повышения заработной платы, при этом давая свое согласие.

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За что работодатель должен заплатить

Статья 105 КЗоТ Украины обязывает работодателя выплачивать доплату специалистам, выполняющим дополнительный объем задач без освобождения от основных обязанностей.

Законодательство прямо указывает на такую деятельность, которая требует дополнительной оплаты со стороны работодателя:

Если вы выполняете работу, которую должен выполнять работник, занимающий другую должность. Выполнение функций работника, который временно отсутствует. Если ваши должностные обязанности и полномочия расширяются.

Отличие дополнительной работы от сверхурочной

Существенная разница заключается в временных рамках и правовом регулировании. Дополнительная работа выполняется в пределах установленной продолжительности рабочего дня на другой должности или с большим объемом. Для ее поручения требуется согласие работника.

Сверхурочная работа выполняется сверх нормы рабочего времени. То есть, если рабочий день закончился, но вы все равно выполняете работу, даже если это ваши собственные обычные обязанности.

В соответствии со ст. 62 КЗоТ Украины сверхурочная работа является исключением. Отдельного согласия работника на каждое такое привлечение закон не требует. Однако работодатель обязан строго соблюдать законодательные ограничения и компенсировать это время в повышенном размере.

Работодатель отказывается компенсировать дополнительную или сверхурочную работу

Если вы выполнили работу, не входящую в ваши полномочия, а при этом работодатель отказывается начислять вам дополнительную выплату, то следует действовать следующим образом:

Напишите заявление на имя руководства с требованием предоставить расчет и выплатить доплату за совмещение или исполнение обязанностей. Зарегистрируйте его в кадровом отделе или отправьте официальным путем. Если даже после этого работодатель отказывается выплачивать компенсацию, подайте жалобу в Государственную службу по вопросам труда для проведения служебной проверки предприятия.

Что еще стоит знать

Недавно Новини.LIVE рассказывали, как защитить свои права, если работодатель уменьшил вашу заработную плату без предупреждения. Многие работники сталкиваются с внезапным снижением зарплаты, даже если объем их ежедневных обязанностей остается неизменным. Однако иногда законодательство позволяет снижать зарплату, но при этом должен соблюдаться ряд требований.

Также Новини.LIVE сообщали, кому законом предусмотрена компенсация в размере 6 зарплат при увольнении. Законодательство Украины не устанавливает минимального срока, который должностное лицо должно отработать на должности для получения выходного пособия. Главным условием является факт наличия трудовых отношений и увольнение именно в связи с прекращением полномочий.