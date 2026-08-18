Сокращение зарплаты во время войны: законно ли это и как об этом сообщают

Мужчина держит в руках конверт с наличными. Фото: Новини.LIVE

Военное положение существенно изменило правила игры на рынке труда, вынудив предприятия адаптироваться к новым экономическим реалиям. Многие работники сталкиваются с внезапным сокращением зарплат, даже если объем их повседневных обязанностей остается прежним. В таких случаях многие задаются вопросом: а законно ли это вообще.

Сайт Новини.LIVE рассказал, при каких условиях такие действия руководства являются законными и как должна проходить процедура изменения условий оплаты труда

Отмена нормы о двухмесячном предупреждении

По словам экспертов, до начала полномасштабной войны закон о труде обязывал работодателя предупреждать сотрудников о любых изменениях условий труда. В частности, это касалось снижения зарплаты. Работодатель должен был уведомить об этом как минимум за два месяца. Закон Украины № 2136-IX отменил действие этой нормы на период военного положения.

В настоящее время работодатель имеет право уменьшить должностной оклад, если из-за войны изменились условия деятельности компании. При этом уведомить работника о новых условиях труда разрешается не позднее дня их введения. То есть человек может узнать о сокращении выплат непосредственно в день вступления в силу нового приказа.

Требования к оформлению изменений

Несмотря на упрощение процедур, изменение условий оплаты труда не может происходить только на словах.

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Работодатель обязан надлежащим образом оформить все документы:

Внести соответствующие изменения в договор или внутренние положения об оплате труда. Издать официальный приказ по предприятию с указанием новых окладов. Ознакомить работника с документом. После ознакомления сотрудник должен поставить свою подпись.

Если руководство просто выплатило меньшую сумму без издания приказа и ознакомления сотрудника, такие действия считаются прямым нарушением трудового законодательства.

Как работнику защитить свои права

Законодательство разрешает изменять размер оклада без согласия работника, но только при условии соблюдения процедуры. Если вы обнаружили, что сумма выплат уменьшилась без официального уведомления или оформления документов, вы имеете право подать запрос руководству для получения письменных объяснений.

В случае выявления незаконных действий или игнорирования вашей просьбы работник может обратиться с жалобой в Государственную службу Украины по вопросам труда для проведения служебной проверки.

Что еще стоит знать

Недавно Новини.LIVE сообщали о повышении заработной платы педагогическому персоналу. Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий. По его словам, оклады учителей с сентября вырастут как минимум на 20%.

Также Новини.LIVE сообщали, сколько зарабатывают учителя математики. Должностные оклады педагогических работников в школах зависят не от предмета, а от присвоенного разряда. Согласно информации с сайта по трудоустройству, средняя зарплата достигает 22 500 гривен.