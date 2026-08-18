Зменшення зарплати під час війни: чи законно це та як повідомляють

Чоловік тримає конверт з готівкою в руках. Фото: Новини.LIVE

Воєнний стан суттєво змінив правила гри на ринку праці, змусивши підприємства адаптуватися до нових економічних реалій. Багато працівників стикаються з раптовим зменшенням зарплат, навіть якщо обсяг їхніх щоденних обов'язків залишається незмінним. У таких випадках багато хто задається питанням: а чи взагалі законно це.

Сайт Новини.LIVE розповів за яких умов такі дії керівництва є законними та як має відбуватися процедура зміни умов оплати праці

Скасування норми про двомісячне попередження

За словами експертів, до повномасштабної війни, закон про працю зобов'язував роботодавця попереджати співробітників про будь-які зміни умов праці. Зокрема це стосувалось про зменшення зарплати. Роботодавець мав повідомити щонайменше за два місяці. Закон України № 2136-IX скасував дію цієї норми на період воєнного стану.

Наразі роботодавець має право зменшити посадовий оклад, якщо через війну змінилися умови діяльності компанії. При цьому повідомити працівника про нові умови праці дозволено не пізніше дня їх запровадження. Тобто людина може дізнатися про скорочення виплат безпосередньо в день набрання чинності новим наказом.

Вимоги до оформлення змін

Незважаючи на спрощення процедур, зміна умов оплати праці не може відбуватися лише на словах.

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Роботодавець зобов'язаний належним чином оформити всі документи:

Внести відповідні зміни до договору чи внутрішніх положень про оплату праці. Видати офіційний наказ по підприємству із зазначенням нових окладів. Ознайомити працівника з документом. Після рзнайомлення співробітник має поставити свій підпис.

Якщо керівництво просто виплатило меншу суму без видачі наказу та ознайомлення співробітника, такі дії вважаються прямим порушенням трудового законодавства.

Як працівнику захистити свої права

Законодавство дозволяє змінювати розмір окладу без згоди працівника, але тільки за умови дотримання процедури. Якщо ви виявили, що сума виплат зменшилася без офіційного повідомлення чи оформлення документів, ви маєте право подати запит керівництву для отримання письмових пояснень.

У разі виявлення незаконних дій або ігнорування вашого прохання, працівник може звернутися зі скаргою до Державної служби України з питань праці для службової проведення перевірки.

Що ще варто знати

Нещодавно Новини.LIVE розповідали про підвищення заробітніх плат педагогічному персоналу. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. За його словами, оклади вчителів з вересня зростуть щонайменше на 20%.

Також Новини.LIVE повідомляли скільки заробляють вчителі математики. Посадові оклади педагогічних працівників у школах залежать не від предмету, а від присвоєного розряду. Згідно інформації з сайту працевлаштування, середня зарплата сягає 22 500 гривень.