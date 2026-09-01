Додаткові обов'язки працівника у 2026 році: що каже закон та які доплати передбачені

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Отримання нових додаткових завдань від керівництва, що не входять в перелік ваших посадових обов'язків, не є обов'язковими до виконання. Якщо прохання виконати окрему роботу виходить за межі трудового договору, його виконання вимагає обов'язкової згоди працівника та належної оплати праці. Головним критерієм лишається перелік ваших обов'язків у посадовій інструкції та трудовому договорі, на які працівник може спиратись.

Сайт Новини.LIVE дізнавався про права працівника і роботодавця, та як їх захистити у разі порушень.

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Права роботодавця та межі трудової функції

Згідно зі статтею 31 КЗпП України, роботодавець не має права вимагати від працівника виконання завдань, які не зазначені у трудовому договорі чи в посадовій інструкції.

Як пояснюють експерти, якщо нове доручення входить до трудових функцій фахівця, відмовитися від його виконання він не може. У такому разі йдеться про звичайний перерозподіл робочого навантаження у межах встановленої посади. Це не потребує додаткових угод або письмових дозволів.

Якщо ж завдання не передбачене посадовими обов'язками, роботодавець зобов'язаний отримати письмову згоду працівника. Наприклад: директор просить вас сходити в магазин та купити йому каву. Тоді у такому випадку ви маєте повне право вимагати підвищення суми зарплати, при цьому укладаючи згоду.

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За що роботодавець має заплатити

Стаття 105 КЗпП України зобов'язує роботодавця здійснювати доплату фахівцям, які виконують додатковий обсяг завдань без звільнення від основних обов'язків.

Законодавство прямо вказує на таку діяльність, яка потребує додаткової оплати від роботодавця:

Якщо ви виконуєте роботу, яку має виконувати працівник за іншою посадою. Виконання функцій працівника, який тимчасово відсутній. Якщо ваші посадові обов'язки та повноваження розширюються.

Відмінність додаткової роботи від надурочної

Суттєва різниця полягає у часових межах та правовому регулюванні. Додаткова робота виконується у межах встановленої тривалості робочого дня за іншою посадою чи з більшим обсягом. Для її доручення потрібна згода працівника.

Надурочна робота виконується понад норму робочого часу. Тобто, якщо робочий день завершився, але ви все одно виконуєте роботу, навіть якщо ваші власні звичайні обов'язки.

Відповідно до ст. 62 КЗпП України, надурочні роботи є винятком. Окремої згоди працівника на кожне таке залучення закон не вимагає. Однак роботодавець зобов'язаний суворо дотримуватися законодавчих обмежень та компенсувати цей час у підвищеному розмірі.

Роботодавець відмовляється відшкодовувати додаткову або надурочну роботу

Якщо ви виконали роботу, яка не входить до ваших повноважень, а при цьому роботодавець відмовляється вам нараховувати додаткову виплату, тоді слід діяти наступним чином:

Напишіть заяву на ім'я керівництва з вимогою надати розрахунок і виплатити доплату за суміщення чи виконання обов'язків. Зареєструйте її у кадровому відділі або надішліть офіційним шляхом. Якщо і при цьому роботодавець відмовляється виплачувати компенсацію, тоді подавайте скаргу до Державної служби з питань праці для проведення службової перевірки підприємства.

Що ще варто знати

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, як захистити власні права, якщо роботодавець зменшив вашу заробітну плату без попередження. Багато працівників стикаються з раптовим зменшенням зарплат, навіть якщо обсяг їхніх щоденних обов'язків залишається незмінним. Проте іноді законодавство дозволяє зменшувати зарплату, але при цьому мають виконуватись низка дій.

Також Новини.LIVE повідомляли, кому законом передбачена компенсація у вигляді 6 зарплат при звільненні. Законодавство України не встановлює мінімального строку, який посадова особа повинна відпрацювати на посаді для отримання вихідної допомоги. Головною умовою є факт існування трудових відносин та звільнення саме через припинення повноважень.