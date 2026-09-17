Подвійна оплата у відрядженні: за що нарахують компенсацію

Чоловік з валізами. Фото: Pexels

Коли начальник просить вийти на роботу у вихідний або ж відправляє у відрядження у вихідний день, перша думка: "Мені за це мають заплатити подвійно". Але на практиці все працює дещо інакше. За один і той самий вихідний день один співробітник отримає подвійну зарплату, другий — додатковий вихідний, а третій — лише стандартні добові на їжу. Все залежить від того, чим саме працівник займався у свій законний день відпочинку.

Сайт Новини.LIVE дізнавався, за яких умов можуть виплатити подвійний оклад, а коли — нічого.

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На що ви маєте право у відрядженні

Щоб зрозуміти, скільки грошей або днів відпочинку вам винні, необхідно згадати, як саме минуло ваше відрядження у вихідний день. Якщо у неділю ви не просто сиділи в готелі, а виконували свої безпосередні обов'язки, цей день рахується як робота у вихідний. За ці години вам зобов'язані заплатити у подвійному розмірі.

Якщо начальник сказав сідати в потяг або автобус у неділю, щоб з понеділка вже бути на місці, подвійної грошової оплати за цей день не буде. Проте вам зобов'язані дати інший день для відпочинку вже після того, як ви повернетеся додому.

А якщо ви цілий день їхали у потязі і при цьому не виконували ніякої роботи, подвійних грошей чи відгулу чекати не варто. За цей день вам виплатять лише звичайні добові, які можна витратити на харчування або інші дрібні витрати.

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Що варто пам'ятати

Експерти зазначають, що гроші платять за роботу, а за дорогу у вихідний дають відпочинок. Тому перед поїздкою завжди слід уточнювати у керівника, що саме написано в наказі про ваше відрядження. Аби після повернення не виникло неприємних сюрпризів із виплатами та власним витраченим часом.

З чим ще варто ознайомитись

Крім того, раніше Новини.LIVE розповідали за які обов'язки роботодавець зобов'язаний вам заплатити. Адже отримання нових додаткових завдань від керівництва, що не входять в перелік ваших посадових обов'язків, не є обов'язковими до виконання. Якщо прохання виконати окрему роботу виходить за межі трудового договору, його виконання вимагає обов'язкової згоди працівника та належної оплати праці.

Також Новини.LIVE повідомляли, на які виплати може претендувати працівник при звільненні. Адже звільнення з роботи — це завжди хвилюючий процес. Але найважливіше, що він має завершитися повним і чесним грошовим розрахунком.