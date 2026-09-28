Газові платіжки в опалювальний період: скільки доведеться платити українцям

Газовий пальник. Фото: Magnific

Напередодні опалювального сезону українців хвилює, скільки доведеться платити за газ узимку. Уряд продовжив дію спеціальних умов на ринку природного газу до 31 березня 2027 року, тож для населення ціна на газ протягом усього осінньо-зимового періоду має залишатися без змін.

Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр — міністр енергетики Денис Шмигаль, передає Новини.LIVE.

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За його словами, продовження спеціальних умов має забезпечити стабільне постачання газу та допомогти пройти опалювальний сезон без зміни ціни для населення. Тобто українці і надалі сплачуватимуть від 7,96 до 9,99 гривень за кубометр.

Для кого ще збережуть пільгові умови

Рішення уряду стосується також підприємств теплопостачання. Для них продовжать діяти пільгові тарифи на природний газ. Окремо збережуться умови для операторів газорозподільних систем та когенерації на прифронтових територіях.

Чому уряд продовжив пільги

Газова галузь України зазнала значних втрат через російські атаки. У Кабміні пояснюють, що продовження ПСО має забезпечити надійне постачання природного газу та стабільну роботу газового ринку. Також це має підтримати роботу теплових об’єктів і загальну стабільність енергосистеми України.

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Що буде з тарифом на світло

Восени для більшості побутових споживачів ціна на світло не зміниться і діятиме тариф 4,32 гривні за кВт⋅год. Водночас для квартир із повним електроопаленням та будинків без централізованого чи автономного теплопостачання передбачена пільгова ціна 2,64 гривні за кВт⋅год — до 30 квітня 2027 року та в межах 2 000 кВт⋅год на місяць.

Заощадити на електроенергії також допоможе багатозонний лічильник. За двозонного обліку з 07:00 до 23:00 електроенергія коштує 4,32 гривні за кВт⋅год, а з 23:00 до 07:00 — 2,16 гривні. Для тризонного лічильника нічний тариф становить 1,73 гривні, у пікові години — 6,48 гривень, решту часу — 4,32 гривні за кВт⋅год. Найбільша економія можлива, якщо перенести споживання на нічні години.

Раніше Новини.LIVE розповідали, скільки українці платять за комунальні послуги взимку та як ці суми відрізняються від інших країн. В Україні середня платіжка за основні послуги в опалювальний сезон становить близько 5 500–6 500 гривень на місяць. У Польщі, Німеччині, Ірландії та США витрати на світло, газ, воду й опалення можуть бути значно вищими.

Також Новини.LIVE писали, скільки часу мають боржники, перш ніж їм відключать комунальні послуги. Для електроенергії попередження надсилають щонайменше за 10 робочих днів, а для газу — за 30 днів. Щоб зберегти послугу, борг можна погасити або домовитися з постачальником про реструктуризацію.