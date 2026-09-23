Платіжки в Україні та за кордоном: яка ціна на комуналку у 2026 році

Підрахунок комуналки. Фото: Новини.LIVE

Українці цієї зими знову отримають платіжки без різкого стрибка основних тарифів. Водночас за кордоном витрати на світло, газ, воду та інші комунальні послуги можуть суттєво відрізнятися навіть у сусідніх країнах.

Де рахунки за комуналку виявляються найбільшими та скільки щомісяця доводиться платити звичайній родині дізнався ДІМ, передають Новини.LIVE.

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Скільки українці витрачають на комуналку

Українські тарифи на базові комунальні послуги цієї зими залишаються на рівні минулого року. Для більшості побутових споживачів вартість газу зафіксована на рівні 7,96 грн за кубометр. Електроенергія коштує 4,32 грн за кВт/год.

А ось ціна централізованого водопостачання та водовідведення залежить від міста і конкретного постачальника. Через це суми у платіжках українців можуть помітно відрізнятися.

У теплий період року родина, яка проживає у звичайній дво- або трикімнатній квартирі, в середньому витрачає на основні комунальні послуги близько 3 500-4 400 грн на місяць. В опалювальний сезон витрати збільшуються. З урахуванням опалення середня платіжка може становити близько 5 500-6 500 грн щомісяця.

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При цьому за останні роки енергетичні ціни у світі, за наведеними даними, в середньому зросли приблизно на 35%. На ринки вплинули повномасштабна війна в Україні, енергетичний шантаж Росії та загальна перебудова енергетичної системи.

Де в Європі комунальні послуги найдорожчі

Однією з найдорожчих країн Європи за вартістю електроенергії для населення називають Ірландію. Тариф перевищує 18 грн за 1 кВт/год. За таких цін загальні витрати на комунальні послуги для квартири можуть перевищувати 300 євро на місяць. У перерахунку це понад 13 500 грн.

У Німеччині електроенергія коштує близько 17 грн за кВт/год. За рік середня німецька родина витрачає на комунальні послуги понад 2 100 євро, що становить приблизно 94 500 грн. У середньому це близько 8 000 грн на місяць.

Ще одна країна з високими витратами на енергію — Бельгія. Тут тариф на електроенергію становить майже 16 грн за кВт/год. Окремою проблемою для домогосподарств стають витрати на опалення, особливо в холодний період року.

Скільки платять у сусідній Польщі

У Польщі частину енергетичних витрат держава компенсує. Однак комунальні платежі все одно залишаються суттєвою статтею сімейного бюджету. Для звичайної квартири у Варшаві або Кракові середня сума за електроенергію, воду та вивезення сміття становить близько 500-700 злотих на місяць. У перерахунку на гривню це приблизно 5 000–7 000 грн.

Скільки витрачають американці

У США лише рахунок за електроенергію в середньому становить близько 6 800 грн на місяць. Якщо додати до нього газ, воду та інтернет, загальні витрати американської родини на комунальні послуги можуть перевищувати 17 000 грн щомісяця.

За наведеними показниками, українські домогосподарства мають значно нижчі витрати на базові комунальні послуги порівняно з низкою країн Європи та США. Водночас остаточна сума залежить від площі житла, сезону, обсягів споживання та конкретних місцевих тарифів.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, як діяти у разі попередження відключення комунальних послуг через штраф. Світло, газ чи воду можуть відрізати навіть через невелику заборгованість. Але припинити комунальну послугу без попередження не мають права.

Також Новини.LIVE повідомляли, як не переплачувати за комунальні послуги. Холодні батареї чи ледь тепла вода з-під крана — це підстава не сплачувати за ненадані послуги у повному обсязі. Щоб не переплачувати за комуналку неналежної якості, споживачам необхідно правильно оформити акт-претензію.