Відключення комуналки за борги: скільки днів мають споживачі, щоб владнати ситуацію

Гроші в руках на фоні платіжок. Фото: Новини.LIVE

Світло, газ чи воду можуть відрізати навіть через невелику заборгованість. Але припинити комунальну послугу без попередження не мають права. Постачальник повинен заздалегідь попередити про можливе відключення. При цьому в Україні не існує єдиної суми боргу, яка загрожує відключенням. Вирішальним є те, як довго споживач накопичував борги.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на видання "На пенсії".

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Скільки часу дають боржнику

Постачальник має спочатку повідомити споживача про борг, попередити про можливе припинення послуги та дати час, щоб погасити заборгованість або домовитися про її реструктуризацію.

Термін залежить від того, про яку комунальну послугу йдеться. Для електроенергії письмове попередження мають надіслати щонайменше за 10 робочих днів до запланованого відключення.

Для газопостачання діють інші строки — споживача попереджають за 30 днів. Централізоване опалення в окремій квартирі багатоповерхівки, як правило, через борг не відключають. Але на заборгованість може нараховуватися пеня, а постачальник має право звернутися до суду.

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Тож від початку розрахункового місяця до можливого припинення електро-, газо- чи водопостачання може пройти близько 40–45 днів. Але енергокомпанії часто очікують близько двох місяців.

Також варто знати, що мораторій на відключення та нарахування пені для більшості територій скасовано. Виняток становлять регіони, де тривають активні бойові дії або які перебувають під окупацією.

Як зберегти комунальні послуги

Якщо людина отримала повідомлення про можливе відключення, найкраще не чекати останнього дня. Ситуацію можна врегулювати двома способами:

Повністю погасити борг. Після оплати варто зберегти квитанцію та, за потреби, передати підтвердження платежу постачальнику. Домовитися про реструктуризацію. Такий варіант може бути зручним, якщо заборгованість велика і сплатити всю суму одразу неможливо. Споживач домовляється про погашення боргу частинами за погодженим графіком.

Чи можна оскаржити відключення

Так, якщо постачальник порушив процедуру. Наприклад, споживача не повідомили вчасно або відрізали тоді, коли робити це було заборонено. У такому разі варто спочатку письмово попросити постачальника пояснити підстави відключення. Якщо ж проблема не вирішується, можна звернутися до Держпродспоживслужби або НКРЕКП.

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