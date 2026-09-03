Подорожчання води в Києві: Київрада підвищила тариф за кубометр

Рукомийник. Фото: Новини.LIVE

Депутати Київської міської ради підтримали рішення про підвищення тарифу на водопостачання та водовідведення до 63,79 гривні за кубометр. За відповідний крок проголосували 74 обранці. Необхідність перегляду цін влада пояснює критичним станом галузі, зростанням вартості електроенергії, пального та хімічних реагентів, а також ризиками зупинки підприємства напередодні опалювального сезону.

Про це повідомляє Суспільне.Київ, передають Новини.LIVE.

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Чому тариф на воду піднімають

Міський голова Віталій Кличко підкреслив, що галузь водопостачання опинилася на межі виживання. При цьому НКРЕКП рекомендувала підняти тарифи ще у 2024 році, а аналогічні кроки зараз вимушено роблять у багатьох регіонах країни. За словами очільника столиці, запроваджувати для населення повністю економічно обґрунтовані показники місто не буде. Проте залишати старі розцінки в умовах подорожчання енергоносіїв стало неможливо.

Заступник міського голови Петро Пантелеєв зауважив, що це рішення покликане захистити киян від ще більшого цінового удару. Без ухвалення нових тарифів, місто змушене було б підняти вартість послуги до рекомендованого регулятором рівня — близько 90 гривень за кубометр.

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Вплив зростання цін на воду на комунальників

Складне фінансове становище водоканалу ускладнюється тим, що зарплати працівників залишаються одними з найнижчих серед комунальних структур міста, що спричиняє дефіцит кадрів. Без додаткового ресурсу комунальникам буде вкрай важко забезпечити стабільну роботу інфраструктури під час зимового періоду.

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Які тарифи взагалі могли бути

Поточний тариф складає 30,38 гривні за кубометр. Водопостачання — 16,16 грн, а за водовідведення — 14,22 грн з урахуванням ПДВ.

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Затверджений новий тариф буде 63,79 гривні за кубометр. Економічно обґрунтована ставка НКРЕКП становить близько 90 гривень за кубометр. Тож рішенням міської ради було ухвалити меншу ціну.

З чим ще варто ознайомитись

Крім того, раніше Новини.LIVE вже повідомляли, чому влітку зростали тарифи на воду. Компанії пояснили підвищення вартості послуг необхідністю ремонтувати мережі, купувати нове обладнання, відновлювати систему після пошкоджень, оплачувати електроенергію тощо. Водночас у деяких населених пунктах ціни змінилися на 100-200% у бік збільшення.

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Також Новини.LIVE розповідали про чинні тарифи на електроенергію. У вересні платіжки за світло не піднестимуть неприємних сюрпризів. Базовий тариф для українців залишається на такому самому рівні як і був. Стандартна вартість електроенергії для населення становить 4,32 грн за кіловат-годину.