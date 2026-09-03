Подорожание воды в Киеве: Киевсовет повысил тариф за кубометр

Умывальник. Фото: Новини.LIVE

Депутаты Киевского городского совета поддержали решение о повышении тарифа на водоснабжение и водоотведение до 63,79 гривны за кубометр. За это решение проголосовали 74 депутата. Необходимость пересмотра цен власти объясняют критическим состоянием отрасли, ростом стоимости электроэнергии, топлива и химических реагентов, а также рисками остановки предприятия в преддверии отопительного сезона.

Об этом сообщает Суспильне.Киев, передают Новини.LIVE.

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Почему повышают тариф на воду

Мэр Виталий Кличко подчеркнул, что отрасль водоснабжения оказалась на грани выживания. При этом НКРЭКП рекомендовала повысить тарифы еще в 2024 году, а аналогичные шаги сейчас вынужденно предпринимают во многих регионах страны. По словам главы столицы, вводить для населения полностью экономически обоснованные тарифы город не будет. Однако оставлять старые расценки в условиях подорожания энергоносителей стало невозможно.

Заместитель городского головы Петр Пантелеев отметил, что это решение призвано защитить киевлян от ещё большего ценового удара. Без принятия новых тарифов город был бы вынужден поднять стоимость услуги до рекомендованного регулятором уровня — около 90 гривен за кубометр.

Влияние роста цен на воду на работников коммунальных служб

Сложное финансовое положение водоканала усугубляется тем, что зарплаты работников остаются одними из самых низких среди коммунальных структур города, что приводит к дефициту кадров. Без дополнительных ресурсов коммунальщикам будет крайне трудно обеспечить стабильную работу инфраструктуры в зимний период.

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Какими могли бы быть тарифы

Текущий тариф составляет 30,38 гривен за кубометр. Водоснабжение — 16,16 грн, а водоотведение — 14,22 грн с учетом НДС.

Утвержденный новый тариф составит 63,79 гривны за кубометр. Экономически обоснованная ставка НКРЭКП составляет около 90 гривен за кубометр. Поэтому городской совет принял решение утвердить более низкую цену.

С чем еще стоит ознакомиться

Кроме того, ранее Новини.LIVE уже сообщали, почему летом росли тарифы на воду. Компании объяснили повышение стоимости услуг необходимостью ремонтировать сети, закупать новое оборудование, восстанавливать систему после повреждений, оплачивать электроэнергию и т. д. В то же время в некоторых населенных пунктах цены изменились на 100–200 % в сторону увеличения.

Также Новини.LIVE рассказывали о действующих тарифах на электроэнергию. В сентябре счета за свет не преподнесут неприятных сюрпризов. Базовый тариф для украинцев остается на прежнем уровне. Стандартная стоимость электроэнергии для населения составляет 4,32 грн за киловатт-час.