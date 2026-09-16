Отключение коммуналки за долги: сколько дней есть у потребителей, чтобы уладить ситуацию

Деньги в руках на фоне платежек. Фото: Новини.LIVE

Свет, газ или воду могут отключить даже из-за небольшой задолженности. Но прекратить предоставление коммунальной услуги без предупреждения не имеют права. Поставщик должен заранее предупредить о возможном отключении. При этом в Украине не существует единой суммы задолженности, при которой грозит отключение. Решающим фактором является то, как долго потребитель накапливал долги.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на издание "На пенсии".

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Сколько времени дают должнику

Поставщик должен сначала уведомить потребителя о задолженности, предупредить о возможном прекращении предоставления услуги и дать время, чтобы погасить задолженность или договориться о ее реструктуризации.

Срок зависит от того, о какой коммунальной услуге идет речь. В случае с электроэнергией письменное предупреждение должно быть направлено не позднее чем за 10 рабочих дней до запланированного отключения.

Для газоснабжения действуют другие сроки — потребителя предупреждают за 30 дней. Централизованное отопление в отдельной квартире многоэтажного дома, как правило, из-за задолженности не отключают. Однако на задолженность может начисляться пеня, а поставщик имеет право обратиться в суд.

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Поэтому от начала расчетного месяца до возможного прекращения электро-, газо- или водоснабжения может пройти около 40–45 дней. Но энергокомпании часто ждут около двух месяцев.

Также стоит знать, что мораторий на отключение и начисление пени для большинства территорий отменен. Исключение составляют регионы, где продолжаются активные боевые действия или которые находятся в оккупации.

Как сохранить коммунальные услуги

Если человек получил уведомление о возможном отключении, лучше не ждать до последнего дня. Ситуацию можно урегулировать двумя способами:

Полностью погасить задолженность. После оплаты следует сохранить квитанцию и, при необходимости, передать подтверждение оплаты поставщику. Договориться о реструктуризации. Такой вариант может быть удобным, если задолженность большая и оплатить всю сумму сразу невозможно. Потребитель договаривается о погашении долга частями по согласованному графику.

Можно ли обжаловать отключение

Да, если поставщик нарушил процедуру. Например, потребителя не уведомили вовремя или отключили в то время, когда это было запрещено. В таком случае стоит сначала письменно попросить поставщика объяснить основания отключения. Если же проблема не решается, можно обратиться в Госпродпотребслужбу или НКРЭКП.

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