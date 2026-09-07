Поверка газового счетчика: что входит в тариф и за что могут попросить деньги

Газовый счетчик. Фото: Новини.LIVE

Многие потребители, увидев уведомление о поверке газового счетчика, сразу достают кошелек. Но если прибор исправен, а поверка проводится в плановом порядке, отдельно за нее платить не нужно — эти расходы уже учтены в тарифе на распределение газа. В то же время бывают ситуации, когда расходы на проверку, ремонт или другие работы могут быть возложены на самого потребителя.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Закарпатский филиал "Газмережі".

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Когда поверка счетчика бесплатна

Если газовый счетчик исправен и наступил срок его плановой поверки, потребитель не должен отдельно оплачивать эту процедуру. Периодичность зависит от типа прибора. Для счетчиков класса точности 1 поверку проводят раз в два года, а для приборов класса точности 1,5 — раз в восемь лет.

Важно также понимать, кто именно отвечает за счетчик. Поставщик газа и оператор ГРМ — это разные компании. Именно оператор газораспределительной сети занимается, в частности, вопросами поверки, установки, замены и ремонта счетчиков.

Когда за счетчик могут попросить деньги

Другая ситуация — если во время проверки обнаруживаются повреждения прибора, за которые отвечает потребитель, или признаки вмешательства в его работу. В таком случае правила оплаты отличаются от обычной плановой поверки исправного счетчика. Поэтому полученный после проверки счет не стоит просто игнорировать, но и оплачивать его сразу, не выяснив причин, также не обязательно.

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Сначала стоит попросить объяснить, за что именно начислили средства, и ознакомиться с документами, составленными по результатам проверки. Особенно это важно, если в счете речь идет не только о поверке, но и о ремонте, экспертизе или других работах.

Что делать, если пришел счет

Если после плановой поверки исправного счетчика потребитель внезапно получил требование что-то оплатить, стоит проверить несколько моментов:

Выяснить, что именно стало причиной начисления. Попросить документы, подтверждающие результаты проверки и основания для оплаты. Уточнить у оператора ГРМ, действительно ли эти работы должны оплачиваться потребителем.

Не стоит путать оплату за сам газ с платой за его распределение. "Нафтогаз" поясняет, что за потребленный газ потребитель платит поставщику, а за доставку газа по сетям — оператору ГРМ. Именно оператор ГРМ также отвечает за техническое обслуживание сетей и работу с приборами учета.

Можно ли самостоятельно инициировать проверку

Потребитель может обратиться с просьбой о внеочередной поверке, если у него есть сомнения относительно правильности показаний прибора. Также такая необходимость может возникнуть, если повреждена поверочная метка или счетчик длительное время не использовался. В этой ситуации лучше обратиться непосредственно к своему оператору ГРМ.

Ранее Новини.LIVE писали, сколько киевляне будут платить за воду после повышения тарифа. Киевсовет поддержал цену в 63,79 гривны за кубометр вместо действующих 30,38 гривны. Власти объясняют это решение ростом расходов водоканала и риском перебоев, при этом экономически обоснованный тариф мог бы составить около 90 гривен.

Также Новини.LIVE сообщали, сколько стоит газ для украинцев в сентябре. Клиенты "Нафтогаза" будут платить 7,96 гривны за кубометр, а отдельно будет начисляться плата за доставку. Показания счетчика нужно передавать вовремя, иначе счет могут рассчитать по плановому объему потребления.