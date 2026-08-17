Сломался или пропал счетчик электроэнергии: когда украинцам могут начислить огромный долг

Электрик ремонтирует электросчетчик. Фото: УНИАН

Каждый украинский потребитель может столкнуться с поломкой или кражей электросчетчика. Такая ситуация чревата не только бытовыми неудобствами, но и дополнительными коммунальными расходами. Если счетчик остановился, показывает ошибку, повреждено стекло или пломба, либо прибор похитили, важно не пытаться решить проблему самостоятельно.

Как в таком случае будет начисляться плата за услугу и за чей счет должен производиться ремонт или замена прибора учета, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на "Прикарпатьеоблэнерго".

Что делать при неисправности

Если счетчик остановился, показывает ошибку, имеет поврежденное стекло или пломбу, необходимо:

не прикасаться к прибору, пломбам и проводам;

не пытаться ремонтировать счетчик самостоятельно;

как можно быстрее сообщить в аварийную службу или обратиться к оператору системы распределения;

зафиксировать дату и время обращения;

подать официальное заявление с указанием характера неисправности.

Обращение по поводу проблем с прибором учета можно, в частности, оформить через личный кабинет на сайте энергоснабжающей компании.

Если счетчик поврежден или похищен

Если прибор повредили или украли посторонние лица, следует также обратиться в полицию. Документы об обращении могут подтвердить, что потребитель не причастен к повреждению или краже.

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Если счетчик установлен в общем коридоре или на лестничной клетке, вопрос ответственности за его сохранность может касаться балансодержателя — в частности, ОСМД или ЖЭКа. В то же время в случае кражи важно не медлить с официальным уведомлением оператора.

Кто оплачивает замену

Расходы зависят от причины неисправности. Если счетчик вышел из строя из-за внутренней неисправности, естественного износа или перепада напряжения во внешней сети, его должны заменить, настроить и опломбировать бесплатно.

Если же прибор был механически поврежден по вине владельца, с него была сорвана пломба, он был поврежден в результате затопления или неисправность возникла из-за проблем с внутренней электропроводкой, расходы ложатся на потребителя.

Как будет рассчитываться потребленная электроэнергия

До установки и опломбирования нового прибора объем потребленной электроэнергии определяют расчетным способом. Обычно берут среднесуточное потребление за аналогичный период предыдущего года. Если таких данных нет, могут использовать показатели за предыдущие месяцы.

Полученный среднесуточный объем умножают на количество дней, в течение которых электроэнергия потреблялась без исправного счетчика.

Почему важно своевременно сообщать о поломке

Если потребитель не сообщил о неисправности вовремя, а ее обнаружили контролеры во время проверки, расчет могут провести по другим правилам — в частности, исходя из максимальной мощности оборудования за каждый день с момента последней проверки. В таком случае сумма может быть значительно выше обычной платы.

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Также Новини.LIVE писали, сколько мы будем платить за коммунальные услуги осенью. В сентябре 2026 года тарифы на газ и электроэнергию для бытовых потребителей не изменятся. Электроэнергия будет стоить 4,32 гривны за кВт·ч, а газ от "Нафтогаза" — 7,96 гривен за кубометр.