Зламався або зник лічильник світла: коли українцям можуть нарахувати величезний борг

Електрик ремонтує електролічильник. Фото: УНІАН

Кожен український споживач може стикнутися з поломкою або крадіжкою електролічильника. Така ситуація загрожує не лише побутовими незручностями, а й додатковими комунальними витратами. Якщо лічильник зупинився, показує помилку, пошкоджене скло чи пломба або прилад викрали, важливо не намагатися вирішити проблему самостійно.

Як у такому разі нараховуватимуть плату за послугу та за чий кошт має відбуватися ремонт або заміна приладу обліку, розповідає Новини.LIVE з посиланням на "Прикарпаттяобленерго".

Що робити при несправності

Якщо лічильник зупинився, показує помилку, має пошкоджене скло чи пломбу, потрібно:

не торкатися приладу, пломб і проводів;

не намагатися ремонтувати лічильник самостійно;

як можна швидше повідомити аварійну службу або звернутися до оператора системи розподілу;

зафіксувати дату та час звернення;

подати офіційну заяву із зазначенням характеру несправності.

Звернення щодо проблем із приладом обліку можна, зокрема, оформити через особистий кабінет на сайті енергопостачальної компанії.

Якщо лічильник пошкодили або викрали

Якщо прилад пошкодили чи вкрали сторонні особи, варто також звернутися до поліції. Документи про звернення можуть підтвердити, що споживач не причетний до пошкодження або крадіжки.

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Якщо лічильник встановлений у спільному коридорі чи на сходовій клітці, питання відповідальності за його збереження може стосуватися балансоутримувача — зокрема ОСББ або ЖЕКу. Водночас у разі крадіжки важливо не зволікати з офіційним повідомленням оператора.

Хто платить за заміну

Витрати залежать від причини несправності. Якщо лічильник вийшов з ладу через внутрішню несправність, природний знос або перепад напруги у зовнішній мережі, його мають замінити, параметризувати та опломбувати безкоштовно.

Якщо ж прилад механічно пошкодили з вини власника, зірвали пломбу, пошкодили через затоплення або несправність виникла через проблеми з внутрішньою електропроводкою, витрати покладаються на споживача.

Як рахуватимуть спожиту електроенергію

До встановлення та опломбування нового приладу обсяг спожитої електроенергії визначають розрахунковим способом. Зазвичай беруть середньодобове споживання за аналогічний період попереднього року. Якщо таких даних немає, можуть використовувати показники за попередні місяці.

Отриманий середньодобовий обсяг множать на кількість днів, протягом яких електроенергія споживалася без справного лічильника.

Чому важливо повідомити про поломку вчасно

Якщо споживач не сигналізував про несправність вчасно, а її виявили контролери під час перевірки, розрахунок можуть провести за іншими правилами — зокрема за максимальною потужністю обладнання за кожен день від моменту останньої перевірки. У такому випадку сума може бути значно більшою за звичайну плату.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що українців можуть додатково захистити від різкого подорожчання електроенергії та комунальних послуг у кризовий період. У Верховній Раді зареєстрували два законопроєкти, які передбачають державні гарантії, контроль за тарифами та адресну підтримку населення.

Також Новини.LIVE писали, скільки платитимемо за комуналку восени. У вересні 2026 року тарифи на газ та електроенергію для побутових споживачів не зміняться. Електроенергія коштуватиме 4,32 гривень за кВт-год, а газ від "Нафтогазу" — 7,96 гривень за кубометр.