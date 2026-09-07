Повірка газового лічильника: що входить у тариф і за що можуть попросити гроші

Лічильник газу. Фото: Новини.LIVE

Багато споживачів, побачивши повідомлення про повірку газового лічильника, одразу дістають гаманець. Але якщо прилад справний, а повірка є плановою, окремо платити за неї не потрібно — ці витрати вже враховані в тарифі на розподіл газу. Водночас є ситуації, коли витрати на перевірку, ремонт чи інші роботи можуть покласти на самого споживача.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Закарпатську філію "Газмережі".

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Коли повірка лічильника безкоштовна

Якщо газовий лічильник справний і настав строк його планової повірки, споживач не має окремо оплачувати цю процедуру. Періодичність залежить від типу приладу. Для лічильників класу точності 1 повірку проводять раз на два роки, а для приладів класу точності 1,5 — раз на вісім років.

Важливо й розуміти, хто саме відповідає за лічильник. Постачальник газу та оператор ГРМ — це різні компанії. Саме оператор газорозподільної мережі займається, зокрема, питаннями повірки, встановлення, заміни та ремонту лічильників.

Коли за лічильник можуть попросити гроші

Інша ситуація — якщо під час перевірки виявляють пошкодження приладу, за яке відповідає споживач, або ознаки втручання в його роботу. У такому випадку правила оплати відрізняються від звичайної планової повірки справного лічильника. Тому отриманий після перевірки рахунок не варто просто ігнорувати, але й платити його одразу без з'ясування причин також не обов'язково.

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Спочатку варто попросити пояснити, за що саме нарахували кошти, і ознайомитися з документами, складеними за результатами перевірки. Особливо це важливо, якщо в рахунку йдеться не лише про повірку, а й про ремонт, експертизу чи інші роботи.

Що робити, якщо прийшов рахунок

Якщо після планової повірки справного лічильника споживач раптом отримав вимогу щось оплатити, варто перевірити кілька речей:

З'ясувати, що саме стало причиною нарахування. Попросити документи, які підтверджують результати перевірки та підстави для оплати. Уточнити в оператора ГРМ, чи справді ці роботи мають оплачуватися споживачем.

Не варто плутати оплату за сам газ із платою за його розподіл. "Нафтогаз" пояснює, що за спожитий газ споживач платить постачальнику, а за доставку газу мережами — оператору ГРМ. Саме оператор ГРМ також відповідає за технічне обслуговування мереж і роботу з приладами обліку.

Чи можна самому ініціювати перевірку

Споживач може попросити про позачергову повірку, якщо має сумніви щодо правильності показань приладу. Також така необхідність може виникнути, якщо пошкоджене повірочне тавро або лічильник тривалий час не використовувався. У цій ситуації краще звернутися безпосередньо до свого оператора ГРМ.

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